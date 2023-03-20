「青年購屋積金」助第一桶金　林右昌：完整配套研議中

▲林右昌今天上午拜訪崔媽媽基金會。（圖／內政部提供）

記者呂晏慈／台北報導

內政部長林右昌日前承諾建立「青年購屋積金支持機制」，讓有購屋意願的年輕人透過自身儲蓄及政府制度性協助，在一定年限內得到購屋的第一桶金。林右昌20日上午拜訪財團法人崔媽媽基金會前受訪說，住宅政策是一種社會投資，不只是補貼和補助而已，內政部將研議完整配套，再向外界做報告。

對於外界關注青年購屋積金政策是否將持續規劃，林右昌表示，他要跟大家分享一個觀念和價值：所謂的住宅政策是一種社會投資，並不只是補貼、補助而已，更重要的是，如果人民可以安居樂業，就可以放心、安心，當然在工作上也會更有生產力，如果一天到晚忙著為住的事情傷腦筋，居住的環境與品質無法提升，就沒有辦法讓個人與家庭生活的品質得到滿足，這不利於整個社會及經濟發展。

林右昌表示，解決、面對住宅問題不只是像大家傳統上覺得，只是一種支持跟補貼、補助而已，他個人覺得，事實上並不是。他說，這是一種社會投資，對整個國家社會都是非常有助益的，「希望能夠在原有的基礎上面，特別是民進黨政府這6年來推動社會住宅政策，這是一個正確的方向」。

另外，林右昌也說，對於青年購屋積金的機制，內政部正在研擬當中，希望提出完整配套後，再向外界做報告；媒體追問，北中南房價差蠻多的，如何界定第一桶金？林說，這部分規劃好後會向外界做報告。

此外，也有媒體詢問，現在租屋族最大的問題是「不敢申請租屋補貼」，內政部會怎麼做？林右昌表示，在租屋補貼1.0的部分，的確有租屋族碰到房東刁難的狀況，因此，在租屋補貼2.0的部分，原租戶不需要再重新申請，政府會直接幫忙延伸，新租戶也不需要提供房東的身分證字號，避免過去房東變相要漲房租、加價的情形，且這次擴大適用對象，連18歲剛進大學的學生也能適用。

至於是否鼓勵房東當「公益出租人」，從根本解決問題？林右昌說，這是一體兩面，如果房東能夠擔任公益出租人，他們能得到政府很多支持和幫助，對他也是有利的，此外，透過平台機制也能減少房東最擔心的「不是那麼好的房客」的問題，房客也能避免「惡房東」的狀況。

對於今天拜訪崔媽媽基金會，林右昌表示，崔媽媽基金會是一個非常受大家信任的住宅平台，過去協助非常多民眾，滿足租屋上的需求，1989年自己剛讀大學時，適逢無殼蝸牛運動及崔媽媽基金會成立，說實在，對他在學生時代有很大的衝擊及啟發，當然後來選擇的專頁也與這有些關係。

林右昌表示，他擔任內政部長後，希望向各界夥伴請益，實際了解執行面上有沒有碰到什麼困難，或者政府在什麼地方思慮不夠周延，以至於在執行面上，無法順利滿足民眾的需求；因此，他今天特別來拜訪「老朋友」，並向董事長、執行長請益，了解在實際執行面上是否有需要精進的地方。