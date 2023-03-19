傳「青年購屋積金」政策喊卡　林右昌駁：配套研議中

▲內政部長林右昌今天透過新聞稿澄清說明。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

內政部長林右昌日前承諾建立「青年購屋積金支持機制」，讓有購屋意願的年輕人透過自身儲蓄及政府制度性協助，在一定年限內得到購屋的第一桶金，但有媒體報導，該政策與《平均地權條例》修法打炒房衝突，傳出已「喊卡」。對此，林右昌19日澄清，政策方向是「青年購屋積金支持機制」正在配套研議中，待完成後會正式報告推動。

針對有媒體報導指「青年購屋積金支持機制」政策喊卡，林右昌今天表示，這篇報導錯誤，與事實不符，政策方向是「青年購屋積金支持機制」正在配套研議中，待完成後會正式報告推動；至於「長期使用權住宅」構想，尚須進一步研議及配套，待時機成熟後再提出。

內政部表示，青年購屋第一桶金與使用權住宅，都是提供多元居住協助的好政策，可以讓更多民眾有機會獲得支持，具備多元協助民眾安定居住的效益，內政部將會持續規劃並與相關部會討論，待方案成熟後將主動對外說明。

林右昌今年2月中旬宣布，內政部在思考「青年購屋積金」支持的機制，目標讓有購屋意願的年輕人，透過自身努力儲蓄，以及政府制度性的協助，讓他在一定年限內可以得到購屋第一桶金，該方案將在與行政院長陳建仁報告定案後向外界報告。

媒體當時追問，「青年購屋積金」是否將訂定排富條款，例如規定年所得在多少以下？不同區域的門檻是否有差別？林右昌糾正媒體的用詞說，用「排富」詞彙不夠精準，政府的目標是希望在一定年所得收入、一定總價以內，不管是個人或家戶，民眾可得到政府的支持。