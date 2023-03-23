脫逃東非狒狒具攻擊性！多在地面活動　專家：看到閃避快通報

▲桃園平鎮地區發現疑似狒狒的靈長動物出沒。（圖／翻攝臉書）



記者吳奕靖、蔡怡萍／綜合報導

新竹六福村動物園3月驚傳「東非狒狒」逃脫到桃園平鎮區振興里，里長黃志杰與守望相助隊隊員日夜搜索，2度抓捕皆失敗，目前狒狒還在外遊蕩當中。屏科大野保所蘇秀慧副教授指出，東非狒狒體型比一般獼猴較大，屬於「地面型動物」，在地上的時間更長，民眾若是遇到牠要盡量遠離，也要小心不要讓牠看到食物，否則搶食可能造成受傷！

針對狒狒脫逃事件，《ETtoday新聞雲》記者訪問屏科大野保所蘇秀慧副教授，她表示東非狒狒體型較獼猴大，並不是太溫馴、具有攻擊性，跟台灣獼猴相比來說地域性更大，且若是看到牠有興趣的食物，很有可能會過來搶食，過程中就有機率造成民眾受傷，所以若是在路上看到牠，一定要盡量閃避，並趕快通報相關人員。

▲東非狒狒逃脫。（圖／翻攝自黃志杰臉書）

蘇教授強調，東非狒狒是「地面型動物」，所以在地面時間會比較長，較容易跟人類有一定時間的接觸；而且狒狒不是台灣原生物種，更不應該驅趕到野外，同時也因為牠是被圈養，所以已失去野外生存能力，應該要趕快找到牠、將牠帶回適當的地方。

桃園市區這個月出現「東非狒狒」逛大街，有傳言是從六福村動物園脫逃出來，園方也解釋，可能因六福村有經驗，於是派員協助誘捕，工作人員穿著制服，加上新竹、桃園一帶，只有六福村一家動物園，所以才讓民眾誤會狒狒是從六福村脫逃，但是收到通報當日獸醫師清點園內狒狒數量，並未發現減少。