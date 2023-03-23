台灣30年最大缺藥潮！　藥師直指：健保砍價「人禍」造成

▲降膽固醇藥「立普妥」缺貨，將影響上百萬名三高患者，也再度讓缺藥議題引起關注。（合成圖／CTWANT提供提供，下同）

圖、文／CTWANT

上百萬名高血脂患者使用的降膽固醇藥「立普妥」3月開始缺貨，再度敲響台灣醫藥警鐘，不少藥師向CTWANT記者坦言，「這是台灣30年來最大的缺藥潮！」全球缺藥主要受疫情、原物料短缺影響，但多位專家直指台灣「缺藥另有內情」，「4/1起『立普妥』健保給付從1粒9元降到7.5元，台灣砍藥價，這要怎麼搶藥？」

「什麼？沒有我的降膽固醇藥物？那該怎麼辦？」46歲的阿華患有高血壓、高血糖、高血脂，身為三高族的他一直以來都是拿著慢性處方箋到藥局領藥，沒想到藥局沒藥，他只好回到醫院領藥，結果竟還是領不到藥。

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阿華拿不到的藥正是降膽固醇的第一線用藥「立普妥」，食藥署日前公告受到全球包材短缺、製造廠受颶風影響，「立普妥」10毫克劑型即將缺貨，最快要到5月才能恢復正常，由於「立普妥」屬於明星藥物，市占率約4~5成，恐怕影響上百萬名的三高患者。

根據中華民國醫師公會全聯會最新調查，台灣總計缺藥品項高達131款，食藥署則公告共有15大類缺藥品項，這些藥包括Amoxicillin（安蒙西林）、MGO（氧化鎂）、腸泌素（GLP-1）、Acetaminophen（乙醯胺酚）、PPI（質子幫浦抑制劑）、小兒止吐止咳塞劑／退燒藥等，如今又再加上「立普妥」。

藥師公會全聯會副發言人王明媛坦言，「這是30年來最大的缺藥潮！或者可以說，是從健保開始以來最嚴重的缺藥狀況。」王明媛說，去年5、6月起就出現明顯的缺藥情形，那時大多是缺單一藥廠的藥，例如這陣子缺中化製藥旗下的藥物、過陣子換成信東生技的藥。「那時應該是受到疫情影響，例如生產線員工確診導致大規模停工，但現在已經變成幾乎什麼藥都缺了。」

▲食藥署署長吳秀梅、衛福部次長王必勝、健保署長石崇良說明4/1後調降5500項藥品價格，有藥師認為已經缺藥還砍價，令人摸不著頭緒。

為什麼會缺藥？王明媛說，這是全球性的問題，包括俄烏戰爭導致原物料缺貨，有些藥物從生產源頭就有問題；再加上疫情導致物流運輸出狀況，而且受到通膨嚴重、各行各業缺人才影響，科技業大舉向藥廠挖角，導致人力出現緊縮狀況，所以不只台灣缺藥嚴重，日本、美國等國家也一樣無藥可用，各國都在下單，全球都在搶藥。

「只是相較之下，台灣人口數少、健保藥價又低，想跟其他國家搶藥的競爭力太弱了，所以問題更加明顯！」王明媛說。

以「立普妥」為例，廠商通知食藥署是因為生產藥物的波多黎各受到颶風影響而導致缺藥，但醫藥粉專《Dr.131醫生醫》撰文質疑，查詢波多黎各近來並未有風災，反而是台灣健保再砍藥價，4/1起「立普妥」的健保給付將從現在的1粒9元降到7.5元，降幅為16.6%。因此《Dr.131醫生醫》認為這波缺藥可能不是天災，而是砍藥價造成的人禍。

健保署自102年實施「藥品費用支出目標制」（DET），預設每年藥費支出目標值，讓藥費維持於穩定及合理範圍，在總額支付制度下，有效管控藥費支出，今年的藥價調整將於4/1生效，刪減藥價總金額81.8億元，調降5500項藥品價格。

王明媛說，「以前每年都是降上百億元的藥價，今年才81.8億元，看得出來健保署已經手下留情，但已經缺藥了，又給這麼低的價格，這樣真能解決問題嗎？」

藥師林士峰也在臉書直言，「影響缺藥的因素雖然不少，但以台灣來說，價格不對肯定是佔有一席之地。」林士峰舉例，缺雞蛋的時候，雞蛋漲價去下降供給面的壓力，以價制量減少需求，並且提供生產者的誘因，增加生產量，但現在發生缺藥潮，藥價卻反而下跌，「這完全顛覆了經濟學概念」。

健保署長石崇良解釋，目前處於缺藥狀態的88項藥品，如部分第一線、後線抗生素均維持原價，將持續與醫界溝通，確保民眾用藥不會出現斷層。石崇良表示，DET已執行10年，他認為有幾個部分可以檢討，例如哪些藥不需要參加DET調整；再來就是金額的計算方式；以及屬於要保護的藥品，例如基本用藥、容易短缺藥品。

國民黨團總召曾銘宗認為，缺藥是有結構性的問題，他呼籲請政府拿出具體方案，解決缺藥問題，確保2300萬民眾基本健康權益。

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