　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台灣30年最大缺藥潮！　藥師直指：健保砍價「人禍」造成

降膽固醇藥「立普妥」缺貨，將影響上百萬名三高患者，也再度讓缺藥議題引起關注。（合成圖／非當事人）

▲降膽固醇藥「立普妥」缺貨，將影響上百萬名三高患者，也再度讓缺藥議題引起關注。（合成圖／CTWANT提供提供，下同）

圖、文／CTWANT

上百萬名高血脂患者使用的降膽固醇藥「立普妥」3月開始缺貨，再度敲響台灣醫藥警鐘，不少藥師向CTWANT記者坦言，「這是台灣30年來最大的缺藥潮！」全球缺藥主要受疫情、原物料短缺影響，但多位專家直指台灣「缺藥另有內情」，「4/1起『立普妥』健保給付從1粒9元降到7.5元，台灣砍藥價，這要怎麼搶藥？」

「什麼？沒有我的降膽固醇藥物？那該怎麼辦？」46歲的阿華患有高血壓、高血糖、高血脂，身為三高族的他一直以來都是拿著慢性處方箋到藥局領藥，沒想到藥局沒藥，他只好回到醫院領藥，結果竟還是領不到藥。

[廣告]請繼續往下閱讀...

阿華拿不到的藥正是降膽固醇的第一線用藥「立普妥」，食藥署日前公告受到全球包材短缺、製造廠受颶風影響，「立普妥」10毫克劑型即將缺貨，最快要到5月才能恢復正常，由於「立普妥」屬於明星藥物，市占率約4~5成，恐怕影響上百萬名的三高患者。

根據中華民國醫師公會全聯會最新調查，台灣總計缺藥品項高達131款，食藥署則公告共有15大類缺藥品項，這些藥包括Amoxicillin（安蒙西林）、MGO（氧化鎂）、腸泌素（GLP-1）、Acetaminophen（乙醯胺酚）、PPI（質子幫浦抑制劑）、小兒止吐止咳塞劑／退燒藥等，如今又再加上「立普妥」。

藥師公會全聯會副發言人王明媛坦言，「這是30年來最大的缺藥潮！或者可以說，是從健保開始以來最嚴重的缺藥狀況。」王明媛說，去年5、6月起就出現明顯的缺藥情形，那時大多是缺單一藥廠的藥，例如這陣子缺中化製藥旗下的藥物、過陣子換成信東生技的藥。「那時應該是受到疫情影響，例如生產線員工確診導致大規模停工，但現在已經變成幾乎什麼藥都缺了。」

食藥署署長吳秀梅、衛福部次長王必勝、健保署長石崇良說明4/1後調降5500項藥品價格，有藥師認為已經缺藥還砍價，令人摸不著頭緒。（圖／劉耿豪攝）

▲食藥署署長吳秀梅、衛福部次長王必勝、健保署長石崇良說明4/1後調降5500項藥品價格，有藥師認為已經缺藥還砍價，令人摸不著頭緒。

為什麼會缺藥？王明媛說，這是全球性的問題，包括俄烏戰爭導致原物料缺貨，有些藥物從生產源頭就有問題；再加上疫情導致物流運輸出狀況，而且受到通膨嚴重、各行各業缺人才影響，科技業大舉向藥廠挖角，導致人力出現緊縮狀況，所以不只台灣缺藥嚴重，日本、美國等國家也一樣無藥可用，各國都在下單，全球都在搶藥。

「只是相較之下，台灣人口數少、健保藥價又低，想跟其他國家搶藥的競爭力太弱了，所以問題更加明顯！」王明媛說。

以「立普妥」為例，廠商通知食藥署是因為生產藥物的波多黎各受到颶風影響而導致缺藥，但醫藥粉專《Dr.131醫生醫》撰文質疑，查詢波多黎各近來並未有風災，反而是台灣健保再砍藥價，4/1起「立普妥」的健保給付將從現在的1粒9元降到7.5元，降幅為16.6%。因此《Dr.131醫生醫》認為這波缺藥可能不是天災，而是砍藥價造成的人禍。

健保署自102年實施「藥品費用支出目標制」（DET），預設每年藥費支出目標值，讓藥費維持於穩定及合理範圍，在總額支付制度下，有效管控藥費支出，今年的藥價調整將於4/1生效，刪減藥價總金額81.8億元，調降5500項藥品價格。

王明媛說，「以前每年都是降上百億元的藥價，今年才81.8億元，看得出來健保署已經手下留情，但已經缺藥了，又給這麼低的價格，這樣真能解決問題嗎？」

藥師林士峰也在臉書直言，「影響缺藥的因素雖然不少，但以台灣來說，價格不對肯定是佔有一席之地。」林士峰舉例，缺雞蛋的時候，雞蛋漲價去下降供給面的壓力，以價制量減少需求，並且提供生產者的誘因，增加生產量，但現在發生缺藥潮，藥價卻反而下跌，「這完全顛覆了經濟學概念」。

健保署長石崇良解釋，目前處於缺藥狀態的88項藥品，如部分第一線、後線抗生素均維持原價，將持續與醫界溝通，確保民眾用藥不會出現斷層。石崇良表示，DET已執行10年，他認為有幾個部分可以檢討，例如哪些藥不需要參加DET調整；再來就是金額的計算方式；以及屬於要保護的藥品，例如基本用藥、容易短缺藥品。

國民黨團總召曾銘宗認為，缺藥是有結構性的問題，他呼籲請政府拿出具體方案，解決缺藥問題，確保2300萬民眾基本健康權益。

延伸閱讀
30年最大缺藥潮2／薛瑞元稱「健保被原廠掐死」　醫嗆「1顆藥1毛錢」如乞丐價
星裡話1／「國民甜點」練客語挫折連連　陳廷軒感謝朱陸豪教他勇敢
星搜包／VERIVERY不愛帶包　2成員成背工　勇勝吐真心話想討錢

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
「全台連下2天」紅通通　雨最多時間曝
一拳把李連杰打骨折！　拳王周比利近況「顛覆昔日形象」
英作家遊台灣見1幕喊「荒謬」　最愛台南原因曝光
前銀行理專發現「富人賺錢法」：戒掉看市場消息的癮
快訊／通緝犯跟騷女友拒檢　警開8槍圍捕遭輾2傷
「大片閃電對流」南下中　全台雨最大時間曝
換你領6000！身分證「尾數2、3」今登記　1件事須留意

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「全台連下2天」紅通通　雨最多時間曝

英作家遊台灣見1幕喊「荒謬」　最愛台南原因曝光

「大片閃電對流」南下中　全台雨最大時間曝

台灣30年最大缺藥潮！　藥師直指：健保砍價「人禍」造成

3猛狗佔領清大女宿　多名女大生遭狂咬噴血急送醫

致死率達6成！今年全台恙蟲病已15起　踏青掃墓注意「2部位易叮咬」

財神掰！「10大破財徵兆」　長痘痘＝錢錢要飛走了

易遭霸凌4因素！　美女醫「曾被堵過」：忍了會更糟

3人「感冒」看診　醫追問喊：太壞！大黑數時代

快訊／05：51規模4.6地震！　最大震度3級

大谷翔平賽後受訪提台灣　直言2026還想打經典賽！

陸衰男尿急跑廁所解放　下秒大風吹房子滾一圈

大谷翔平說到做到！　27歲奪經典賽MVP

檢舉成功！紅燈遇後方抽菸　騎士怒：聞你二手菸就飽了

騙老婆車輪外八需維修　秒得2萬→揪友吃大餐

《RM》餐廳打工「強硬式服務」　嫌麻煩「全改自助」還趕客人XD

被大谷翔平噁心滑球三振　楚奧特：我們會捲土重來

超派獼猴占機車想搶食物 下秒被整人玩具嚇到逃竄

郭書瑤找男友：一定要king size　看BLACKPINK全被擋「放棄惹」

艾成親弟猝逝「年僅40歲」！　1月前剛來台悼念…家屬悲痛證實

「全台連下2天」紅通通　雨最多時間曝

英作家遊台灣見1幕喊「荒謬」　最愛台南原因曝光

「大片閃電對流」南下中　全台雨最大時間曝

台灣30年最大缺藥潮！　藥師直指：健保砍價「人禍」造成

3猛狗佔領清大女宿　多名女大生遭狂咬噴血急送醫

致死率達6成！今年全台恙蟲病已15起　踏青掃墓注意「2部位易叮咬」

財神掰！「10大破財徵兆」　長痘痘＝錢錢要飛走了

易遭霸凌4因素！　美女醫「曾被堵過」：忍了會更糟

3人「感冒」看診　醫追問喊：太壞！大黑數時代

快訊／05：51規模4.6地震！　最大震度3級

瘋電影／西線無戰事　只為了吃一顆蛋被槍殺了

看監視器抓包老公激戰女客人　老闆娘氣到險流產怒討百萬

奧圖維完成右拇指骨折手術　最快5月底歸隊

「全台連下2天」紅通通　雨最多時間曝

快訊／台北殯葬處弊案！貪官大賺死人錢　遭聲押禁見

領6000元把握3月底前登記！清明連假後　換「ATM領」最快

TOYOTA Camry」日本將停產！將由全新跨界跑旅來補位

世界十大寶藏第5名！荒淫「海盜港口」地點曝光　最終1原因沉沒

美海軍研究船傾覆！斜45度重砸船塢　35人受傷

「礁溪怪怪屋」建築師另類作品　周吸千人「打卡掃墓」

前主人過世鸚鵡難過拔羽毛　被收編後跟爸尬舞變身舞王

生活熱門新聞

雨彈炸成黃綠番薯　全台連5天迎雨

5招查偷吃「LINE超強大」！網喊：別讓我女友知道

哥哥女友是國中老師！爸媽臉垮「2原因逼分手」

今變天！　春雷將響「全台有雨」

閏二月「3生肖」財運最旺！買彩券也會中大獎

3人「感冒」看診　醫追問喊：太壞！大黑數時代

快訊／05：51規模4.6地震！　最大震度3級

「大片閃電對流」南下中　全台雨最大時間曝

雨擴全台！　這2天「下更大」

明變天！　春雷將響「全台有雨」到下周

花蓮4.6極淺層地震　最大震度3級

他籲「這期間」別去日本　網點頭：再不做功課啊

他喊「這期間」別到日本玩！網看時程：完蛋了

英作家遊台灣見1幕喊：荒謬　最愛台南

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

熱門新聞

桃園男墜樓「頭顱分離」高大成推測2種可能

台南角頭引渡返台　曝每月接待兄弟費用上千萬

「暗黑楊丞琳」爆AV圈拍片潛規則！

雨彈炸成黃綠番薯　全台連5天迎雨

5招查偷吃「LINE超強大」！網喊：別讓我女友知道

哥哥女友是國中老師！爸媽臉垮「2原因逼分手」

美公布12種「農藥殘留最多」蔬果！　1紅色水果連續8年奪冠

艾成家4兄弟「3個已離開人世」！父母心碎了

今變天！　春雷將響「全台有雨」

iPhone忘關「1功能」！他慘被盜刷28萬

即／板橋驚傳割喉！女脖子有刀傷　鮮血狂噴送醫搶救

顧寶明過世10天內「千萬遺產歸零」！

即／軍方疑流出T65K2步槍！軍方清查結果出爐

即／CM11戰車被撞了！轎車車頭全毀畫面曝　

閏二月「3生肖」財運最旺！買彩券也會中大獎

更多

最夯影音

更多
大谷翔平賽後受訪提台灣　直言2026還想打經典賽！

大谷翔平賽後受訪提台灣　直言2026還想打經典賽！
陸衰男尿急跑廁所解放　下秒大風吹房子滾一圈

陸衰男尿急跑廁所解放　下秒大風吹房子滾一圈

大谷翔平說到做到！　27歲奪經典賽MVP

大谷翔平說到做到！　27歲奪經典賽MVP

檢舉成功！紅燈遇後方抽菸　騎士怒：聞你二手菸就飽了

檢舉成功！紅燈遇後方抽菸　騎士怒：聞你二手菸就飽了

騙老婆車輪外八需維修　秒得2萬→揪友吃大餐

騙老婆車輪外八需維修　秒得2萬→揪友吃大餐

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面