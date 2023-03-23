致死率達6成！今年全台恙蟲病已15起　踏青掃墓注意「2部位易叮咬」

▲疾管署防疫醫師林詠青。（圖／疾管署提供）

記者洪巧藍／台北報導

清明節即將到來，民眾前往戶外掃墓機會增加，而國內每年恙蟲病從3、4月開始有上升趨勢，根據疾病管制署統計，國內今年已經累積15例恙蟲病確定病例。防疫醫師提醒，恙螨會躲在草叢伺機攀附到人類身上，且比較容易找身體上比較柔軟的部位如腋下、腹部叮咬，一旦遭到感染沒有經過妥善治療，死亡率可高達6成，民眾在戶外要特別小心防範。





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▲疾管署疫情中心副主任李佳琳 。（圖／記者洪巧藍攝）

疾管署疫情中心副主任李佳琳表示，根據疾管署監測資料顯示，今(2023)年截至3月20日累計15例恙蟲病確定病例，個案感染地以花東地區9例為多，今年累計病例數低於2021及2022年同期(分別為29例、26例)。不過，我國全年皆有恙蟲病病例，歷年通報數自3月開始呈現上升，6至7月達高峰，病例分布以花東及離島地區為主。

疾管署防疫醫師林詠青指出，恙蟲病是由帶有立克次體的恙螨叮咬而傳染，恙螨會停留於草叢中，伺機攀附到經過的人類或動物身上。根據研究顯示，恙螨如果攀附到人類身上不會馬上叮咬，通常會經過1~2天，才找適當的地方低咬，主要是身體比較柔軟部位如腋下、腹部等皮膚皺折處。

林詠青表示，恙蟲病的潛伏期約9至12天，患者會出現持續性高燒、頭痛、淋巴結腫大等症狀，約發燒一週後皮膚出現紅色斑狀丘疹，恙蟲叮咬處通常會出現焦痂，是此疾病的重要特徵。恙蟲病如果早期發現治療，致死率不到1%，但如果沒有經過抗生素妥善治療，致死率最高達到6成。

▲清明掃墓注意恙蟲病。（圖／疾管署提供）

林詠青提醒，如果前往野外，務必做好個人防護措施，包括穿著淺色長袖衣褲、長筒襪、長靴及手套等保護性衣物，並將褲管紮入襪內；於衣物及皮膚裸露部位，並依照標籤指示說明使用政府機關核可含敵避(DEET)或派卡瑞丁(Picaridin)成分的防蚊藥劑。

另因為恙螨一定時間才會叮咬，離開草叢後請儘快沐浴及換洗全部衣物，避免恙螨附著，如有疑似症狀，應儘速就醫並告知醫師相關活動史，或有無出入草叢等暴露史，以及時診斷、通報及治療。