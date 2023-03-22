情侶飯店內「裸身開窗戶」遭看光！他氣炸喊告：這裡41樓欸

▲一對情侶住在景觀飯店41樓，開窗看江景卻被看光光。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



記者柯振中／綜合報導

浙江杭州一名男子為了與女友共度浪漫的夜晚，砸錢訂了一間江景景觀套房，沒想到拉開窗戶想欣賞風景，竟發現外面有工人在擦玻璃，裸體的2人就這樣與洗窗工人對視，事後氣得痛批「侵犯隱私」，更是打算提告。

綜合陸媒報導，徐姓男子6日透過APP訂了杭州一間高檔景觀酒店，為了好好欣賞江景，還特意選了高樓層的房間，沒想到2人度過了浪漫的一晚，隔天一早打算欣賞江景，將室內窗簾拉開，竟然發現外面有名洗窗工人正在工作。

由於才剛起床，2人身上完全沒有衣物，全裸的模樣完全被看光，氣得他不禁痛罵，「隱私都被他侵犯了！我們都有心理陰影了。」

徐男相當憤怒，雖然房間內有放提示字卡，但上面只有寫著「近期有搞玻璃衛生，在必要的時候把窗戶關起來」，入住時房務人員也沒有提醒，究竟哪些時段會有人施工。

▼徐男為了跟女友共度良宵，選了景觀套房41樓，浪漫又能兼顧隱私，沒想到隔天竟遭看光。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



徐男與女友本來打算當天退房，飯店方卻以「等我們的消息」為由，希望2人再住2天，讓高層商討出結果，沒想到多住的2天還要自掏腰包，住完以後也沒等到所謂的結果，讓他更加生氣。

徐男表示，他現在對飯店的要求，就是對方給出書面道歉，承諾以後不會再發生類似的事情，以及退還住宿費用、賠償精神損失等。

不過，飯店方則回應，清洗玻璃外牆的工作是由人力公司統一安排，清洗的時間受到樓層、天氣的影響，沒有準確的時間表，加上每組顧客的作息不同，因此沒辦法統一提醒，或是打電話、按門鈴通知。

對此，當地文廣旅體育局則回應，只能說飯店方的服務有瑕疵，侵犯隱私這件事從法律上來說，很難界定取證。徐男則回應，若是雙方沒辦法協商出結果，會將飯店起訴，透過法律途徑討回公道。