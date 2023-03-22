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國3連環撞！小貨車故障拖吊車來了...第3輛撞上來側翻3傷

▲國道3號南向220公里發生3輛車追撞事故，造成3人受傷。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

▲國道3號南向220公里發生3輛車追撞事故，造成3人受傷。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

黃姓男子今天駕駛藍色小貨車行經國道3號草屯路段，因故障停放於外側車道，拖吊車剛到場並停放於其前方時，後方白色小貨車駕駛林姓男子疑未注意車前狀態，先追撞藍色小貨車，小貨車再往前推撞拖吊車，造成黃男及其乘客、林男3人受傷送醫，詳細事發經過及肇事原因仍待進一步調查釐清。

國道七隊指出，本起連環車禍今天中午12時25分許發生於國道3號南向220公里處；白色小貨車追撞前車後向右翻覆於外側車道上，31歲林姓駕駛一度受困車內，猶如夾心餅乾的藍色小貨車頭也凹損、車斗帆布蓬歪斜，事故車輛佔用中外車道、外側車道及外側路肩，並造成車流回堵約2公里。

▲國道3號南向220公里發生3輛車追撞事故，造成3人受傷。（圖／記者高堂堯翻攝）

警方接獲報案後立即通知救護車、調派巡邏車前往處理，另派遣本局及高公局緩撞車前往事故現場後方警戒疏導車流；所幸藍色小貨車74歲黃姓駕駛、乘客和白色小貨車駕駛林男皆僅腳部輕傷、意識清醒，分別送往南投醫院及佑民醫院，遭追撞的拖吊車22歲駕駛廖姓男子則系幸運躲過一劫。

▲國道3號南向220公里發生3輛車追撞事故，造成3人受傷。（圖／記者高堂堯翻攝）

警方表示，最後於13時40分完全排除狀況、恢復通車，經檢測3名駕駛酒測值均為零，事故原因和肇責尚待調查釐清，並呼籲用路人駕車時遵守速限保持安全距離，才能順利煞停；若精神不濟打瞌睡或分心，未注意車前狀態而肇事致人重傷或死亡，將吊扣或吊銷駕照。

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