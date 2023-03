匈牙利42車連環撞！19車燒成廢鐵「路上整團黑」　已36傷1命危

▲匈牙利發生42輛車連環撞的恐怖事故。(圖/達志影像/美聯社)

記者葉睿涵/綜合報導

匈牙利首都布達佩斯11日傳出恐怖車禍,有42輛汽車在高速公路發生連環撞,引發多起火燒車意外,造成36人受傷,其中1人性命垂危。

據美聯社與當地媒體報導,這起事故發生在匈牙利首都布達佩斯以西約25公里的M1高速公路。警方證實,有5輛卡車和37輛轎車捲入了這起連環車禍,其中19輛汽車在碰撞後起火。從現場畫面可見,這些汽車全都撞成一團,其中有幾輛著火的轎車全身焦黑,嚴重焚毀。

#Breaking: Burned cars, crushed cars and hours of waiting on the highway in Hungary. #News247WorldPress #Live #Hungary pic.twitter.com/HTDg7W4lov