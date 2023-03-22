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社會 社會焦點 保障人權

房東出租違建做賭場警逮45人　怪手拆除百坪鐵皮屋夷為平地

▲▼五股山區違建鐵皮屋被當賭場，新北市府派怪手拆除 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲五股山區違建鐵皮屋被當賭場，新北市府派怪手拆除 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市蘆洲分局日前在五股區破獲一處職業賭場，除了逮捕負責人及賭客45人外，還查扣賭資66多萬元及抽頭金15多萬元，由於賭場設在山區違章鐵皮屋，新北市政府也派員稽查違章建築事實明確，並派怪手前往拆除，警方呼籲房東勿隨意租屋給房客從事非法。

▲▼五股山區違建鐵皮屋被當賭場，新北市府派怪手拆除 。（圖／記者陳以昇翻攝）

警方日前在五股區天乙路山區，發現一處違建鐵皮屋內藏有大型職業賭場，經持搜索票入內查緝，查獲賭場負責人李男、林男及賭客等45人，扣得賭資66萬7,100元、抽頭金15萬2,400元及天九牌等犯罪證物，警詢後將李嫌、林嫌以刑法賭博罪送辦，賭客45人依社會秩序維護法裁罰。

事後警方報請新北市政府公安聯合稽查小組審議，結合「第三方警政」由警察局、消防局、工務局及拆除大隊等派員到場同步實施稽查，確認該址違建事實明確，擾亂社會治安且有影響公安疑慮，決議優先拆除及限期強制執行，屋主聞訊配合雇工在20日完成拆除。

警方呼籲房屋所有人應慎選房客，避免將房子出租給不法分子而損及自身權益，警方將持續加強查緝犯罪行為，並結合新北市公安聯合稽查小組，斷絕槍枝、毒品、詐欺、賭場等犯罪集團的空間，結合第三方警政策略以有效預防犯罪問題。

▲▼五股山區違建鐵皮屋被當賭場，新北市府派怪手拆除 。（圖／記者陳以昇翻攝）

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