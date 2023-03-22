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高風險口腔照顧執行率低　健保署扣減4.015億回歸安全準備金

▲▼衛福部健保署外觀。（圖／記者呂佳賢攝）

▲衛福部健保署。（圖／記者呂佳賢攝）

記者嚴云岑／台北報導

衛福部健保會今（22）日召開112年第2次委員會，討論各總額部門111年度執行成果。在中醫、牙醫、醫院與西醫基層中，牙醫、西醫基層部分預算未用罄，其中以牙醫高風險疾病口腔照顧計畫執行率千分之8最低，餘下4.015億元依規定扣減，將退回安全準備金使用。

今日健保會於上午9時30分召開、下午1時散會，會中除報告110年健保收入超過2億元的225家醫院財務外，另對各總額部門111年度執行成果評核方式進行討論。

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據了解，111年度新編列計畫包括中醫部門「疾病黃金治療期針傷照顧」、西醫和醫院部門「白內障手術放寬給付」以及牙醫部門「高風險口腔照護計畫」，中醫與西醫計畫為原有治療之延伸，執行率高，預算已全數用罄。

執行率較低的為牙醫部門，其「高風險口腔照護計畫」為對糖尿病等高風險病患執行牙泉口結石清除，因需新病患收治不易，編列4.05億預算僅執行350萬元，餘下4.015億將依規定退回健保總額，作為安全準備金使用。此外，西醫基層新醫療科技的項目上也有餘款，編列2.41億預算被扣除1.39億，同樣回歸健保總額。

雖然西醫基層代表反應，新藥剛開始引進時使用人數不多，第二、三年可能會超出預算，「沒導入就扣除不合理」，希望能以5~7年期計畫編列，但因去年協定事項已寫明「沒執行完就要扣除」，因此無法更動，只能再與健保署重新協定計算方式。

今日健保會中，另有部分委員關心藥價問題，包括指示用藥、癌症新藥專款未用盡，以及新藥新科技引進等。健保署長石崇良已於現場聽取意見，相關議題將於下月健保會討論。

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