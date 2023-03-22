陸戰99旅驚傳「幽靈安官」！前後哨同時失蹤　真相曝光傻眼了

▲海軍陸戰99旅。（圖／國防部）

記者陳宏瑞／高雄報導

海軍陸戰隊陸戰99旅的曾姓督導長在2020 年11月某日深夜查哨時，發現連上的安全士官桌竟然大唱「唱空城」，一查應該站哨的吳姓上兵和前一班的吳姓中士竟都在寢室呼呼大睡，督導長叫醒兩人後，吩咐他們趕緊交接，吳姓中士事後竟還填報假的交接記錄，被軍方移送，法院審理後，依偽造文書判處吳姓中士拘役40日，得易科罰金。

判決指出，吳姓中士是2016年入伍，在陸戰99旅服役，他在2020年11月23日應擔任0時至2時的安全士官，但他卻睡到忘我，也沒去叫2時到4時的吳姓上兵起床擔任安全士官，到了凌晨2時許，曾姓士官長查哨時，發現安全士官桌空無一人，趕緊找人。

曾姓士官長發現，吳姓士官和吳姓上兵都在寢室呼呼大睡，叫醒兩人訓斥一番後，也把兩人脫哨的情況往上呈報，連長調查時，吳姓上兵（26歲）辯稱是前一班的吳姓中士沒叫他起床，吳姓中士（25歲）則推說自己感冒吃藥，沒聽到鬧鐘響才睡過頭，但連長發現吳姓中士竟還在安全士官交接紀錄簿上，填寫連隊裝備、通聯、夜間就寢狀況等不實值勤紀錄，於是依抗命罪和偽造文書罪將兩人移送。

檢方偵查時，檢察官認為抗命罪必須具違抗軍事命令之故意，且該罪除戰時處罰過失未執行軍事命令外，於承平時期並無處罰過失行為，因此將兩人偵結處分不起訴，僅依偽造文書罪起訴吳姓中士。

法院審理時，吳姓中士否認犯行，推稱是曾姓士官長叫醒他們後，要求他們完成交接程序，他才會在紀錄簿上填寫值勤資料，但傳喚曾姓士官則證稱，當時僅要求兩人不要再睡覺趕快交接班，但並沒有指示吳姓中士填具不實資料，法官因此認定吳姓中士當然不可能還原表定值班時間交接紀錄簿所應填載事項，依行使業務登載不實文書罪判拘役40日，得易科罰金，全案可上訴。