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白天嗜睡、遲鈍恐是「呼吸中止症」惹禍！醫建議多做1檢查止鼾

▲▼營養師傳授「6個技巧」助你脫離鼾聲 。（圖／Pexels）

▲白天嗜睡、遲鈍恐是「呼吸中止症」惹禍！醫建議多做1檢查止鼾。（圖／Pexels）

記者嚴云岑／台北報導

白天嗜睡、反應遲鈍恐是睡眠呼吸中止症惹禍，雖然可透過手術改善，但部分患者在術後依然鼾聲不止。為此，三軍總醫院於5年前導入睡眠內視鏡，讓有意願動手術的患者在術前先檢查呼吸道放鬆時的狀態，作為未來多層次手術依據；若患者對醫師信賴度高，也可簽署術前同意書，授權醫師透過多層次手術切除阻塞處，換得一夜好眠。

睡眠呼吸中止症分為阻塞型、中樞型和混合形，其中阻塞型呼吸中止症最常見，有9成的患者都屬此類。患者多因上呼吸道結構異常，如鼻中隔彎曲、鼻甲肥大、鼻息肉增生、懸雍垂過長、扁桃腺肥大、舌根肥大，或因咽喉肌肉過度鬆弛，造成患者睡眠時呼吸道變窄，進而引發氣流減少與呼吸中止，除了控制過敏、戴正壓呼吸器外，上呼吸道手術也是選項之一。

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患者因睡眠品質不佳，白天容易有嗜睡、反應遲鈍、無法集中精神、記憶力減退、脾氣暴躁等現象。過去的研究也證實，睡眠呼吸中止症和高血壓、心肌梗塞、腦中風、夜間頻尿、耳鳴、胃食道逆流等疾病有高度關聯。

三軍總醫院耳鼻喉頭頸外科部邱逢翔醫師表示，過去研究顯示，大部分呼吸中止症患者，睡覺至少會有2處以上的狹窄，故需要上呼吸道多層次手術改善各個阻塞。目前上呼吸道對於睡眠呼吸中止症治療仍有成長空間，精準找出組塞位置，也可有效改善症狀，避免過度破壞引起病發症，此時就需藥物誘導睡眠內視鏡輔助。

▲▼白天嗜睡、遲鈍恐是「呼吸中止症」惹禍！醫建議術前多做1檢查止鼾。（圖／三軍總醫院提供）

▲三軍總醫院耳鼻喉頭頸外科部邱逢翔醫師。（圖／三軍總醫院提供）

邱逢翔提到，睡眠內視鏡是透過打牛奶針讓患者睡著，在其打呼後使用內視鏡經鼻腔往咽喉直接觀察阻塞部位，幫助手術醫師制定計畫，時程需要20~30分鐘不等，部分醫院會將其視為單獨檢查項目，但須自費1萬元麻醉費用，而三總因為是在手術前施作，無需分次麻醉，手術費用也都由健保給付，5年來已幫上百位患者進行內視鏡檢查。

台灣睡眠呼吸症中止症盛行率約5~10%，且好發在年紀較大的肥胖男性，然而實際被診斷且接受治療者比例仍偏低。邱逢翔提到，許多患者來診間最常問，「我是不是治好鼻塞，呼吸中止症就會好？」但由於呼吸中止牽涉多處部位，建議有意願手術者可先透過內視鏡評估，找出呼吸道卡頓處，為未來多層次手術做準備。

結合上述的睡眠內視鏡，若檢查發現患者僅軟顎後的阻塞，則單純的微創顎咽成型手術即有不錯的療效；若檢查發現患者有軟顎後的阻塞及扁桃腺肥大，則扁桃腺切除合併顎咽成型手術較為適合；倘若患者還有舌根肥厚的構造異常，則顎咽成型手術合併達文西手術切除部分舌根更能帶來效益。

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