快訊／確定了！三井官方宣布　LaLaport全館5／16正式開幕迎賓

▲三井LaLaPort全館正式開幕日期訂了！官方宣佈就在5月16日。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

位在台中、全台首家三井LaLaport南館在今年農曆年前率先試營運，但北館仍未對外營運，消費者引頸期盼全館正式開幕，但日期官方都保密到家。先前《ETtoday新聞雲》獨家取得消息，LaLaport已經向品牌發出通知，全館正式開幕日期訂在5月16日，遭三井否認。今天三井官方正式宣布，開幕日期就在5月16日，總計300多個品牌正式對外亮相。

三井LaLaport南館過年前試營運，南館以大型店鋪為主，含首度進駐日系超市、品牌服飾、生活用品大店等。即將試營運的「北館」則以中小型且多樣化的品牌聚集。兩館各規劃有美食街，南館以異國美食為主，北館則以日系料理為主。

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三井指出，南館與北館之間，分別於2樓(室內)及3樓(戶外)規劃了銜接二館間移動的連通空橋。採雙層設計，寬度6米以上，除了能分散人流，亦能縮短移動距離。3樓部分不加蓋屋頂，天氣晴朗時，緩步行走在空橋上還能一邊仰望天空好不愜意。若遇陰雨天時，設施也貼心的在二館空橋出入口設置愛心傘服務，讓顧客在二館間移動時避免受雨淋濕的困擾。