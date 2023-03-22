現實版《棒球大聯盟》上演！大谷翔平救援成功　球迷嗨：超越漫畫

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記者施怡妏／綜合報導

經典賽日本隊今天與美國隊爭冠，大谷翔平與楚奧特（Mike Trout）的「谷鱒對決」9局上演，大谷翔平再見三振，拿到救援成功，奪下隊史第3座經典賽冠軍，球迷興奮表示，9局兩隊差1分，大谷翔平與楚奧特（Mike Trout）的對決實在太神，漫畫情節真實上演，「原來棒球大聯盟是真實系漫畫」。

▲大谷翔平再見三振，擊敗衛冕軍美國。（圖／達志影像／美聯社）

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原PO在PTT發文，「還有比這更神的劇本嗎？」9局日本隊領先美國隊一分，大谷翔平對決楚奧特，隊美國隊來說，一棒轟出去就平手了，但對日本來說，解決這個打者就奪冠，「還有比這更神的劇本嗎？實在太讓人感動了，有生之年看到這種場面，2023WBC太好看啦！」

▲漫畫情節真實上演。（圖／翻攝自PTT）

另外，還有網友表示，「棒球大聯盟484都是真的」，原本以為夢幻勁敵對決都是唬爛的，「什麼斷棒全壘打，什麼超過100哩火球+快速指叉球，結果現在都可能在冠軍賽最後一局發生」。

貼文一出，網友激動點頭，「作者都畫好了」、「球速也差不多，真的太屌了」、「是先有漫畫，現在才拍真人版電影而已」、「大谷出現後一切都合理了」、「當初我也覺得作者不懂棒球，被打臉了」、「現實比漫畫好看」、「大谷作弊，他偷看劇本」、「名符其實的經典賽，史上最經典」、「滿球數的再見三振，這個劇本都不敢這樣寫啊」、「真人超越漫畫，好屌的世代」。

▲球迷感動喊「真經典，無法超越」。（圖／翻攝自PTT）

事實上，昨（22）日就有網友發文，「明天要有真實棒球大聯盟劇情了嗎？」這次日本很會打這種拉鋸戰，有沒有可能九局下美國隊追平比分，延長賽大谷翔平投出超越極限的103哩（約165公里）直球，最終三振對手，奪下勝利。

大谷翔平與楚奧特（Mike Trout）同為天使隊的球員，兩人此役分別代表日本、美國掌旗，大谷翔平9局登板，雖投出保送，但隨後製造雙殺解危，緊接著面對楚奧特，球速飆到100英里，2好2壞時再飆102英里，相當於164公里火球，追平生涯最速，在滿球數對決的狀況下，大谷翔平再見三振，拿到救援成功。