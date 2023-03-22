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大陸 大陸焦點 特派現場

28歲健身教練娶50歲富婆！獲贈「房產＋保時捷」嗨喊：我們是真愛

28歲健身教練娶50歲富婆。（圖／翻攝自微博）

▲健身教練強調，2人確實是真愛啦。（圖／翻攝自微博）

圖文／CTWANT

大陸上海市一名28歲的男子小李（以下皆為化名）是健身房教練，身高180分，不僅個子高，身材也非常魁梧，脫下外套能看到健美的8塊腹肌。小李到了適婚年齡，無奈社會很現實，沒房沒車很難找到好對象，後來他認識了50歲的孫姓婦人，對方經濟實力雄厚，雙方決定結婚，男方獲得了一間房和保時捷。

綜合陸媒報導，擔任健身房教練的小李到了適婚年齡，談了幾次戀愛，但生活很現實，他沒房沒車，很難找到好對象。 除了工作之外，小李還喜歡上網，通過社交網站認識了女性朋友，只是聊聊天。不知不覺中，小李認識了50歲孫女，她經濟基礎雄厚，雙方一開始就像普通朋友聊天，後來發現彼此志趣相投，慢慢產生了感情。

2人約好在網上見面聊天，隨著時間推移感情越來越深。之後，孫女去小李所在的健身房辦了一張健康卡，指定他為自己的私教，雙方接觸的機會隨之增加。2人感情穩定後，一切都水到渠成，小李決定帶女友回家見父母，然而當雙親知道女方年齡後，死活不同意，甚至把家裡大門關上，讓小倆口吃了閉門羹。

即便父母反對，小李仍決定和孫女結婚，至今感情依然甜蜜，且他在婚後不久，就收到女方送的房子和保時捷。雖然外界看衰這段婚姻，但李男強調，2人確實是真愛，並不因為妻子有錢就選擇和她在一起，自己會實現長久的承諾，不管別人怎麽看，只要小倆口幸福就好。

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