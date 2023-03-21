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超越李多慧？韓職「國民女神」將退出啦啦隊　網敲碗：台灣can help

▲▼安芝儇（안지은）。（圖／翻攝自Instagram／wlgus2qh）▲▼安芝儇（안지은）。（圖／翻攝自Instagram／wlgus2qh）

▲安芝儇（안지은）。（圖／翻攝自Instagram／wlgus2qh）

記者楊庭蒝／綜合報

南韓人氣啦啦隊女神李多慧在17日宣布來台，加入中職樂天桃猿（Rakuten Monkeys）旗下啦啦隊「樂天女孩 Rakuten Girls」，讓台灣粉絲興奮不已。除了李多慧外，在韓職同樣擁有相當高人氣的啦啦隊女神安芝儇（안지은）也傳出將退出釜山樂天巨人啦啦隊，引起台灣球迷關注並高喊「來台灣拜託」。

安芝儇近日在社群媒體上透露自己將離開啦啦隊的消息，許多韓職支持她的球迷感到不捨外，也引起台灣粉絲關注，是否能在李多慧之後加入中職啦啦隊一起應援。

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▲▼安芝儇（안지은）透露自己將退隊。（圖／翻攝自Instagram／wlgus2qh）

就有網友在PTT發文轉發安芝儇將退出啦啦隊的消息，並曬上一張她與李多慧同框的合照表示「這雙姝會相聚嗎？」，引出許多網友留言回覆，「台灣can help」、「韓國啦啦隊最頂之一」、「他來台灣我就衝現場」、「拜託找她來台灣，去哪隊都好」、「好像比多惠還頂」、「來台灣拜託」。

據悉，安芝儇在2017、2018年於韓國職棒英雄隊擔任啦啦隊隊員，並於2019年加入釜山樂天巨啦啦隊，擁有「國民女神」的美譽。身高170公分的她擁有逆天長腿加上精緻臉龐，在韓國人氣破表，頻登雜誌封面，成為釜山樂天巨人啦啦隊的「最強外掛」，並曾於2019年7月來台擔任開球嘉賓為桃猿開球。

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