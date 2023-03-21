殺妻分屍「沖馬桶」還裝傻受訪　狠男被處死前曾淚喊：愛她也恨她

▲許國利手段兇殘，被判死刑。（圖／翻攝微博）



記者蔡紹堅／綜合報導

杭州殺妻分屍案凶手許國利3月21日被執行死刑。許國利2020年7月將妻子殺害，並將遺體分屍沖入馬桶中，還發出尋妻懸賞，企圖誤導警方報案，但最終仍被識破。

根據《新華社》報導，許國利2020年7月4日晚間在妻子睡前要飲用的牛奶中加入安眠藥，之後以膠帶封口、枕頭強壓口鼻的方式將妻子悶死，然後用切肉機、絞肉機等工具進行分屍，再將屍塊沖入馬桶。

處理完妻子的屍體後，許國利謊稱妻子失蹤，接著對外發出尋妻懸賞10萬元人民幣（約44萬元新台幣），還多次受訪假裝不知情，企圖誤導警方辦案。

不過，警方後來仍是破了許國利的詭計，在化糞池抽了38車的水肥之後發現屍塊，並將許國利逮捕。

▼許國利殺妻後發出尋人啟事，企圖誤導警方。



案件審理的過程中，許國利曾當庭痛哭，稱，「我愛她，我恨她，只有這個辦法了。目前後悔兩個字已經沒有用了，但是除了後悔，我沒有其他的字可說。」

許國利與妻子最早在1988年交往，後來卻因故分手，並各自有了另一段婚姻。不過，後來兩人又走到了一起，並於2008年結婚，還生育了一個女兒。

許國利說，兩人前10年感情很好，但後來開始吵架，「我內心的煩悶始終無法排解，那段時間我心態都不正常，2020年7月初的時候甚至有到樓頂想過自殺，但沒有勇氣。」

許國利提到，兩人主要的矛盾，是妻子對他「沒用」的看法越來越深，「我是外地人，她總是埋怨我沒用，只要發生了矛盾，她就對我進行辱罵，拿東西砸我，有一次還砸傷了我的眉骨，女兒也在現場。」

▼許國利多次接受媒體採訪，並在鏡頭前裝傻、裝無辜。



許國利指出，因為女兒的教育問題，兩人也多次爭吵，「她從來不讓我管女兒的學習，孩子的成績越來越差。」

許國利認為，兩人矛盾的再次激化是2019年，「2019年底有了新房子後，她把房子登記在她的名下，又因裝修問題，多次爭吵，我心裡不高興，再加上她之前犯過錯誤，我心裡始終無法釋懷。」

法院審理認為，許男有預謀地故意殺人，又碎屍滅跡、編造虛假信息，掩蓋罪行，主觀惡性極深，犯罪手段特別殘忍，社會危害極大，罪行極其嚴重，依故意殺人罪判處許男死刑，剝奪政治權利終身。

▼許國利朋友圈上一家三口的合照。

