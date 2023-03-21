　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

快訊／國家警報響！09：45規模5.3地震　最大震度4級

▲▼ 。（圖／記者陳俊宏攝）

▲地震報告。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

國家警報響！根據中央氣象局的地震報告，今天9時45分發生芮氏規模5.3的有感地震，震央位於花蓮縣萬榮鄉，地震深度7.2公里，花蓮縣最大震度4級。

氣象局也對「南投縣、彰化縣、花蓮縣、台東縣」發布災防告警訊息。

[廣告]請繼續往下閱讀...

【 第020號 #顯著有感地震 #地震報告 】

發震時間：112年03月21日09時45分19秒
震央位置：北緯23.65°　東經121.31°
震源深度：7.2公里
芮氏規模：5.3
相對位置：花蓮縣政府西南方 49.5 公里 (位於花蓮縣萬榮鄉)

各地震度級：

● 花蓮縣地區最大震度4級
4級：光復、紅葉、磯崎
3級：西林、水璉、玉里、銅門、鹽寮、花蓮市、富里、西寶
2級：太魯閣、和平
1級：秀林

● 南投縣地區最大震度3級
3級：奧萬大、玉山、合歡山
2級：信義鄉、日月潭
1級：埔里、國姓、竹山、名間、南投市

● 臺東縣地區最大震度3級
3級：長濱
2級：海端、利稻、成功、池上、東河、鹿野
1級：卑南

● 嘉義縣地區最大震度2級
2級：阿里山、番路、民雄、太保市、義竹
1級：大埔

● 雲林縣地區最大震度2級
2級：草嶺、古坑、斗六市、水林
1級：土庫、麥寮、四湖

● 臺中市地區最大震度2級
2級：梨山、德基
1級：霧峰、烏石坑、臺中市、大甲、梧棲

● 宜蘭縣地區最大震度2級
2級：澳花、南山、武塔
1級：大同、牛鬥、冬山、內城、宜蘭市、南澳、頭城

● 彰化縣地區最大震度2級
2級：彰化市
1級：員林、二林、大城

● 嘉義市地區最大震度2級
2級：嘉義市

● 高雄市地區最大震度2級
2級：旗山
1級：桃源、甲仙、六龜、楠梓、壽山、高雄市

● 臺南市地區最大震度2級
2級：善化、新化、佳里、七股
1級：東山、楠西、永康、臺南市

● 屏東縣地區最大震度2級
2級：九如
1級：三地門、屏東市、新埤

● 苗栗縣地區最大震度1級
1級：鯉魚潭、南庄、竹南、苗栗市

● 新竹縣地區最大震度1級
1級：五峰、峨眉、竹東、關西、竹北市

● 桃園市地區最大震度1級
1級：三光、中壢、新屋、桃園市

● 新竹市地區最大震度1級
1級：新竹市

● 新北市地區最大震度1級
1級：三峽、新店、五股、汐止、五分山、淡水

● 臺北市地區最大震度1級
1級：臺北市、陽明山

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
快訊／地震晃完出現「2m深天坑」！　阿姨驚：好險沒掉進去
LIVE／村上宗隆復活！再見安打日挺進冠軍賽　大谷翔平明擬登
快訊／日本冠軍戰對決美國　先發投手出爐
抓到了！爆乳妹騙賣BLACKPINK票海削40萬　真實身分曝
獨／唐吉訶德插旗台中！　開幕時間地點曝光
經典賽首次美日爭冠！　2大強權「對戰成績」曝
村上宗隆「起死回生敲再見安打」　被潑水笑：有點冷！
發錢了！蔣萬安兌現政見　每年最高補5.2萬

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

批政府未解決蛋荒！消基會籲：進口雞蛋檢驗結果應逐批公布

快訊／地震一晃完…彰化出現「2m深天坑」！阿姨驚：好險沒掉進去

這1類人「4萬2000元超爽入袋」！他問怎麼花　全場搖頭了

春分遇天赦日！2命理師曝「6生肖財運亨通」：下班一定要去拜拜

首見猴痘自日本境外移入！　疾管署示警：當地疫情快速上升

台大繁星錄取率6成　這四系缺10人「八斗高中首次有學生上台大」

駭客攻擊！國光客運網路超商訂票「已斷10天」　下周前重新上線

館長揭便當試賣成果　抓30%利潤「剩3%」！檢討2點PTT酸爆

日本關鍵1球逆轉勝！球迷見證「村民變村神」太刺激：本季最好看

獨／台中人爽翻！唐吉訶德年底插旗台中　DONKI迴轉壽司也吃得到

日本正妹獨自1人吃熱炒　隔壁桌阿伯熱情幫買單！

BLACKPINK「捷運站加碼場 」　站長獻聲帶動 ！ 粉絲舉燈應援

台北街頭上演「鴿子抓雞」　竄逃90分鐘...警跑百米狂追

劉在錫最愛的男團TEEN TOP來了！　完全體跳《To You》等5首回憶殺

美14:2贏古巴闖冠軍戰　距離二連霸只差一勝！

暖弟載喝ㄎㄧㄤ姐回家　提醒「往前靠」遭頭槌

樂天女孩新人背號揭曉！　李多慧選82號「代表國家」

賈永婕遭BLACKPINK粉打臉說謊！　親自回應「擋視線+公關票」

賈永婕被打臉說謊「證據照曝光」！　誇張1舉動惹火BLACKPINK粉絲

媽吃「臭臭鍋」女兒超嫌棄！　台語奶音萌喊：臭摸摸倒掉

批政府未解決蛋荒！消基會籲：進口雞蛋檢驗結果應逐批公布

快訊／地震一晃完…彰化出現「2m深天坑」！阿姨驚：好險沒掉進去

這1類人「4萬2000元超爽入袋」！他問怎麼花　全場搖頭了

春分遇天赦日！2命理師曝「6生肖財運亨通」：下班一定要去拜拜

首見猴痘自日本境外移入！　疾管署示警：當地疫情快速上升

台大繁星錄取率6成　這四系缺10人「八斗高中首次有學生上台大」

駭客攻擊！國光客運網路超商訂票「已斷10天」　下周前重新上線

館長揭便當試賣成果　抓30%利潤「剩3%」！檢討2點PTT酸爆

日本關鍵1球逆轉勝！球迷見證「村民變村神」太刺激：本季最好看

獨／台中人爽翻！唐吉訶德年底插旗台中　DONKI迴轉壽司也吃得到

「龍舟天菜」陳俞安墜坑喪命！母悲喊：還我真相　將提5200萬國賠

批政府未解決蛋荒！消基會籲：進口雞蛋檢驗結果應逐批公布

「太魯閣救災汪英雄」Amei、浩克帥氣通過考試　爽翻肚肚放鬆

說・流行／一根羽毛驚艷奧斯卡派對　Ann Demeulemeester進入新性感境界

登記參選立委初選　許淑華：沒離開松信選區、會讓服務升格

快訊／地震一晃完…彰化出現「2m深天坑」！阿姨驚：好險沒掉進去

台灣觀光工廠20年　暢遊南投嘉年華4／1登場！消費200可抽好禮

貿協「五金產業赴日拓銷團」9月登場　開放報名參團赴日本搶單

每4秒就有人買！超商變身「24小時甜點店」了　必吃夯品一次看

RUN新聞開趴囉！阿蘭、凡凡嗨唱華語金曲

生活熱門新聞

男55歲前病逝　勞保繳24年「充公」

周末迎雨又降溫！一天內掉10度

ATM插卡直接領6000元！免登記懶人包

櫻花妹1人吃熱炒　隔壁阿伯熱情買單交朋友

春雷要響了　「全台有雨」大變天

今春分「天赦日」6大禁忌　過度愛愛下場曝

2國中男超商「可怕對話」　震驚家長

歐巴最愛不是林襄！　李多慧認證她才最讚

他被女友妹逼愛愛！ChatGPT答案驚呆全場

快訊／09：45地牛翻身　初判震度3級以上

吉田正尚3分砲瞬間「新聞台跳1畫面」

台南孫5000元賣化妝台　阿嬤現身鏡子

春雨來了　周末全台變天溼冷！

「全台有雨」時間曝　中南部連下3天

更多熱門

相關新聞

快訊／規模4.4地震！　最大震度4級

快訊／規模4.4地震！　最大震度4級

地牛翻身！根據中央氣象局的地震報告，今天9時46分發生芮氏規模4.4的有感地震，震央位於花蓮縣萬榮鄉，地震深度3.4公里，花蓮縣最大震度4級。

快訊／連2震！09：46規模4.4地震　最大震度4級

快訊／連2震！09：46規模4.4地震　最大震度4級

09：45發生規模5.3地震　最大震度4級

09：45發生規模5.3地震　最大震度4級

快訊／09：45地牛翻身　初判震度3級以上

快訊／09：45地牛翻身　初判震度3級以上

今起3天熱翻　春雨周五報到「補水到下周」！清明連假天氣出爐

今起3天熱翻　春雨周五報到「補水到下周」！清明連假天氣出爐

關鍵字：

地震氣象氣象雲

讀者迴響

熱門新聞

《哈利波特》男星猝逝！享年56歲

男模跳樓輕生享年35歲

Gino、夏宇禾6年情斷！分手主因曝光

男55歲前病逝　勞保繳24年「充公」

周末迎雨又降溫！一天內掉10度

獨／劇團總監曝「朱海君價錢漲4倍」合作破局

本屆第一人！古巴牛棚捕手叛逃

1.05億跑車「車牌違規」網酸爆　車主開嗆

快訊／日本再見安打逆轉墨西哥！

ATM插卡直接領6000元！免登記懶人包

覺得累！他肚脹「全身飄尿味」　醫嘆已末期：洗腎一輩子

林俊傑演唱會「臨陣退貨嘉賓」！爆紅男團火大離場

第一眼看到啥數字？測出隱藏魅力

快訊／台中空姐提油燒死夫遭續押！確定出不了獄

少校飛官愛嫖妓！「一直要3P」同袍是37仔

更多

最夯影音

更多
日本正妹獨自1人吃熱炒　隔壁桌阿伯熱情幫買單！

日本正妹獨自1人吃熱炒　隔壁桌阿伯熱情幫買單！
BLACKPINK「捷運站加碼場 」　站長獻聲帶動 ！ 粉絲舉燈應援

BLACKPINK「捷運站加碼場 」　站長獻聲帶動 ！ 粉絲舉燈應援

台北街頭上演「鴿子抓雞」　竄逃90分鐘...警跑百米狂追

台北街頭上演「鴿子抓雞」　竄逃90分鐘...警跑百米狂追

劉在錫最愛的男團TEEN TOP來了！　完全體跳《To You》等5首回憶殺

劉在錫最愛的男團TEEN TOP來了！　完全體跳《To You》等5首回憶殺

美14:2贏古巴闖冠軍戰　距離二連霸只差一勝！

美14:2贏古巴闖冠軍戰　距離二連霸只差一勝！

熱門快報

3月經典賽中華隊強棒出擊

3月經典賽中華隊強棒出擊

世界棒球列強齊聚WBC，即時球賽戰況全在這，快與我們一起嗨翻3月、為中華隊加油！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面