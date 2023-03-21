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春雷要響了　「全台有雨」大變天

（圖／翻攝天氣風險臉書）

▲本周天氣圖。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

周末大變天！天氣風險公司表示，周六微弱鋒面過境，由北到南都將逐漸有降雨機會，有機會出現今年第一道春雷。中央氣象局長鄭明典則在臉書貼出最新雨量預報圖說，中國南方春雨！很顯著的春雨系統，中國華南可能會雷聲隆隆，但台灣在主要雨區外圍，會有雨，只是可能累積雨量有限。

天氣風險在臉書說，周一已經有點熱，今天（21日）、周三還會更熱，氣溫越來越上升，也代表慢慢開始有午後熱對流的機會，周一午後在竹苗山區、新北烏來有量測到微量的降雨，大氣環境已經慢慢入春了！

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▼鄭明典表示，中國華南可能會雷聲隆隆，但台灣在主要雨區外圍。 （圖／翻攝鄭明典臉書）

（圖／翻攝鄭明典臉書）

天氣風險指出，暖熱天氣大約在周五將有轉變，受到鋒面接近影響，中北部山區的午後對流會更明顯一些；周五晚間鋒面接近，中北部的沿海平地轉陰偶有短暫雨。

天氣風險提到，周末轉濕涼、春雨報到，周六微弱鋒面過境，由北到南都將逐漸有降雨機會，由於這波鋒面的結構比較不好，目前預報雨區還是比較零散，從定量降雨來看累積雨量也不算太多，對於缺水的狀況幫助有限。

天氣風險表示，雖然看起來雨好像不大，不過這種春雨系統中可能帶有一些對流系統發展，有機會出現今年第一道春雷；溫度方面則受到東北季風影響，中北部加上天氣陰雨的因素，都是比較溼冷的天氣型態，南部溫度也會稍下降，本周天氣在周五前後有明顯落差，請留意變化。

至於周末是否春雷響，氣象局預報員曾昭誠接受《東森新媒體ETtoday》訪問說，不一定，還要看當時情況。

▼天氣風險說，周末有機會出現今年第一道春雷。（圖／資料照／記者姜國輝攝）

▲▼打雷,閃電,雷雨,電蛇,狂風暴雨。（圖／記者姜國輝攝）

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