　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

有新點子動筆就對了！打造文案超能力　花蓮新創學堂中區開課

▲花蓮「新創大學堂」日前於中區光復開課，協助在地與返鄉青年創業發展。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮「新創大學堂」日前於中區光復開課，協助在地與返鄉青年創業發展。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮關注在地與返鄉青年的創業發展，希望能夠提供新創團隊最前線的創業知識和資源，加速進入市場。青年發展中心創業培力課程「新創大學堂」日前於花蓮中區光復開課「文案力就是你的超能力」，除了提升創業團隊社群經營技能，也透過跨區活動拓展彼此的資源和人脈，促進花蓮在地的創業發展。

課程中，講師從文案選題的邏輯、透過拆解與分析「爆文」案例，與學員共同分析產出一篇好文案的秘訣，並於課程中讓學員動手撰寫文案企劃，將節日與自身的專業興趣結合發想文案主題，例如牛肉麵結合黑色情人節，展開「用紅燒取代黑色炸醬麵」；甜點結合世界健康日發想「這樣吃甜點竟然不會變胖─吃糖對心理的十種好處」等有趣的內容。

▲花蓮「新創大學堂」日前於中區光復開課，協助在地與返鄉青年創業發展。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼講師強調當有任何新點子，先動筆就對了，上課學員都覺得受益良多。

經營旅宿業者的學員謝秋雯分享「現場撰寫自己的文案，並由講師立即修正，讓人印象深刻，更能把現場所學的技能直接應用在我們的業務上。」。

積極推廣在地農產品牌的宋慧芸也說到，最大的收穫是講師介紹人物誌的概念，定義出具體的客群，在未來發想貼文主題與內容都更有頭緒，像是近期推廣花蓮的箭筍，就從愛小孩的媽媽觀點出發，「你知道這個春天食材嗎？」來吸引更多母親購買一年產季只有一個月的箭筍！

▲花蓮「新創大學堂」日前於中區光復開課，協助在地與返鄉青年創業發展。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

講師期許學員們能維持輸入、保持輸出，多觀察、模仿身邊的各種好文章，他強調「撰寫好文案最大的敵人就是完美」，當有任何新點子，先動筆就對了，別為了想好好打磨文案細節，而忽略了情感共鳴、品牌傳達等更重要的部分。

縣府青年發展中心致力於協助有意投入創業、或正在實踐夢想的青年朋友，提供優質創業諮詢服務及創業貸款，並持續舉辦理培力課程，協助青年返鄉、以及各路英雄立足花蓮，開拓事業版圖。

相關資訊歡迎搜尋「花蓮縣政府青年發展中心」官網（http://ydc.org.tw/）及追蹤社群FB、IG，掌握第一手的創業和課程資訊，一起實現花蓮成為創業的夢想城市。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
台女團觀摩BLACKPINK演唱會！　15歲練習生落淚
少校飛官愛嫖妓「一直要3P」！同袍是37仔　妻怒直接送他退伍
快訊／習近平抵達莫斯科　進行3天訪問
雪崩式降溫！炸雨彈降10度時間曝
瑞信早盤暴跌63%　瑞銀狂跌14%
拒絕加入職棒！　合庫董事長揭關鍵原因

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

有新點子動筆就對了！打造文案超能力　花蓮新創學堂中區開課

屏東鹽埔漁港公保地還地於民　即日起再公開展覽30天

SDGs × 希望與行動的種子展　張麗善盼全民響應共創永續未來

桃園體驗環境教育場域補助正式開跑　最高補助15萬

桃園青年局國際志工補助開始報名　最高補助30萬元

強化整體救災能量　潮州義消辦理山域救援訓練

19年水箱車輾斃消防員　水產董座花450萬捐贈一台新的

【廣編】桃園全力輔導露營場合法化　露營成桃園旅遊亮點

嘉義市警局威力掃蕩　破獲詐欺水房、毒品分裝工廠

捐發票贈樹苗　陳亭妃邀民共創「愛心森活圈」

草蜢演唱會「曾國城突跑上台」　嗆：神經病！..被迫表演《半點心》XD

BLACKPINK唱一半「Jennie哽咽了」　目睹4.5萬「絕美燈海」太驚喜

台68逼車羅生門第三段影片　重機左側追上、車一晃出事

《BOYS PLANET》陸練習生態度惹議　擺爛「節目會幫」率智傻眼：我不想教

三花貓見奴才燙頭髮嚇壞！　瞳孔地震＋飛機耳：妳誰？

BLACKPINK一登場景象超驚人　萬人全部乖乖坐好！

草蜢「衝下台找張小燕.羅時豐」超脫序XD　《寶貝，對不起》《忘情森巴舞》嗨炸

藝人也瘋BLACKPINK！楊祐寧台下熱舞　「亂象狂爆」郭書瑤制止被嗆：Ｘ小

林務局公務車「阿婆灣大迴轉」　20歲重機騎士對撞...傷重不治

台68四輪撞重機落跑？　駕駛曝第一視角：他也逼車

有新點子動筆就對了！打造文案超能力　花蓮新創學堂中區開課

屏東鹽埔漁港公保地還地於民　即日起再公開展覽30天

SDGs × 希望與行動的種子展　張麗善盼全民響應共創永續未來

桃園體驗環境教育場域補助正式開跑　最高補助15萬

桃園青年局國際志工補助開始報名　最高補助30萬元

強化整體救災能量　潮州義消辦理山域救援訓練

19年水箱車輾斃消防員　水產董座花450萬捐贈一台新的

【廣編】桃園全力輔導露營場合法化　露營成桃園旅遊亮點

嘉義市警局威力掃蕩　破獲詐欺水房、毒品分裝工廠

捐發票贈樹苗　陳亭妃邀民共創「愛心森活圈」

台女團觀摩BLACKPINK演唱會！　15歲練習生看彩排落淚：小學就喜歡

老外冷到搓手！迪麗熱巴低溫雨天穿漁網裝現身　粉絲氣炸吵翻天

晶華超額配息9.0073元現金股利　看好下半年營運回到疫情前常態

「碳經濟 x 加密貨幣」2023年三大趨勢一次看

新北簡辰諺3響砲慶生　南投縣王牌領銜演接力無安打

169.8 萬起、接單破百張！新一代「速霸陸旅行車、房車」預售開跑

東海旁「市95」市場用地招商　將打造複合型商場

民進黨2024桃園黨內立委初選　鄭運鵬搶頭香登記！首日8人領表

議員質疑「浮報燈會人數」　北市澄清無造假：基於對交通部尊重

Toyz賣大麻煙彈案上訴二審　請求法官解除出境、出海限制

男女三寶「碰碰愛」！2人躺地翻滾 網讚療癒：怎麼那麼粗魯～

地方熱門新聞

台南中正路改「湯德章大道」網不買單

台南停車費不繳被強制執行拖吊愛車秒繳清

鐵打貴婦與多名警員現身鄉村小社區　原來是因為這件事

全台瘋BLACKPINK！高捷運量比跨年多

民進黨台南市立委初選登記3人

三陽食品獲「優良老店」　張善政贈匾

新北「三峽綠茶季」北大登場

台東促銷鳳梨釋迦　副縣長節目開賣狂銷1.2噸

雲林小確幸終結！路邊停車4/1開始收費

退休校長打造有機農場　創造數百萬產值

明明有蔚工作室　用麵包愛故鄉

2023亞洲匹克球公開賽　台女將王兆宜摘5金

偽造車牌遭警攔下起獲毒品

南消二大隊與老人養護中心聯合演訓

更多熱門

相關新聞

矽銀閃崩撼動新創圈！台灣苦主揭ATM「搶錢」慘況

矽銀閃崩撼動新創圈！台灣苦主揭ATM「搶錢」慘況

美國矽谷銀行（SVB）10日無預警倒閉，引發市場震撼。來自台灣的矽谷新創業者「矽谷阿雅」，也在臉書粉專分享當天在ATM「搶錢」的慘況，直呼「拿著矽谷銀行金融卡的手在發抖」，深怕公司存款一夕化為烏有。

金管會放寬條件　力拼今年「創新板」掛牌家數

金管會放寬條件　力拼今年「創新板」掛牌家數

掌握Podcast聲音流量紅利　新創SoundOn聲浪帶入破億元廣告

掌握Podcast聲音流量紅利　新創SoundOn聲浪帶入破億元廣告

花蓮「蒔煦」參加新創競賽奪冠

花蓮「蒔煦」參加新創競賽奪冠

大數據預測行銷才是王道

大數據預測行銷才是王道

關鍵字：

新點子動筆文案超能力新創大學堂開課

讀者迴響

熱門新聞

獨／賈永婕被打臉說謊「證據照曝光」！

「全台有雨」時間曝　中南部連下3天

即／國1北向204.3k凌晨10車追撞釀7傷

粉絲送機撲空！BLACKPINK「臨時改離台時間」原因曝

女友「上台被男歌手空幹」他崩潰分手

孫藝真結婚一週年遭爆「玄彬好賭已離婚」　公司怒了

他被女友妹逼愛愛！ChatGPT答案驚呆全場

教練示範垂降墜13F摔死　學員目睹

崔咪老公道歉了！

6000元3／22開放登記入帳　身分證尾數0、1可先領

周二春分到！專家點名4生肖注意身體

「最美老師」遭控出軌人夫　意外扯出綠營3大老

直擊／BLACKPINK離台！　Rosé一下車送愛心

她與女友吵架！找前男友慘被硬上

快訊／李多海宣布結婚8年男友Seven！

更多

最夯影音

更多
草蜢演唱會「曾國城突跑上台」　嗆：神經病！..被迫表演《半點心》XD

草蜢演唱會「曾國城突跑上台」　嗆：神經病！..被迫表演《半點心》XD
BLACKPINK唱一半「Jennie哽咽了」　目睹4.5萬「絕美燈海」太驚喜

BLACKPINK唱一半「Jennie哽咽了」　目睹4.5萬「絕美燈海」太驚喜

台68逼車羅生門第三段影片　重機左側追上、車一晃出事

台68逼車羅生門第三段影片　重機左側追上、車一晃出事

《BOYS PLANET》陸練習生態度惹議　擺爛「節目會幫」率智傻眼：我不想教

《BOYS PLANET》陸練習生態度惹議　擺爛「節目會幫」率智傻眼：我不想教

三花貓見奴才燙頭髮嚇壞！　瞳孔地震＋飛機耳：妳誰？

三花貓見奴才燙頭髮嚇壞！　瞳孔地震＋飛機耳：妳誰？

熱門快報

3月經典賽中華隊強棒出擊

3月經典賽中華隊強棒出擊

世界棒球列強齊聚WBC，即時球賽戰況全在這，快與我們一起嗨翻3月、為中華隊加油！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面