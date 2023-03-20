有新點子動筆就對了！打造文案超能力　花蓮新創學堂中區開課

▲花蓮「新創大學堂」日前於中區光復開課，協助在地與返鄉青年創業發展。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮關注在地與返鄉青年的創業發展，希望能夠提供新創團隊最前線的創業知識和資源，加速進入市場。青年發展中心創業培力課程「新創大學堂」日前於花蓮中區光復開課「文案力就是你的超能力」，除了提升創業團隊社群經營技能，也透過跨區活動拓展彼此的資源和人脈，促進花蓮在地的創業發展。

課程中，講師從文案選題的邏輯、透過拆解與分析「爆文」案例，與學員共同分析產出一篇好文案的秘訣，並於課程中讓學員動手撰寫文案企劃，將節日與自身的專業興趣結合發想文案主題，例如牛肉麵結合黑色情人節，展開「用紅燒取代黑色炸醬麵」；甜點結合世界健康日發想「這樣吃甜點竟然不會變胖─吃糖對心理的十種好處」等有趣的內容。

▲▼講師強調當有任何新點子，先動筆就對了，上課學員都覺得受益良多。

經營旅宿業者的學員謝秋雯分享「現場撰寫自己的文案，並由講師立即修正，讓人印象深刻，更能把現場所學的技能直接應用在我們的業務上。」。

積極推廣在地農產品牌的宋慧芸也說到，最大的收穫是講師介紹人物誌的概念，定義出具體的客群，在未來發想貼文主題與內容都更有頭緒，像是近期推廣花蓮的箭筍，就從愛小孩的媽媽觀點出發，「你知道這個春天食材嗎？」來吸引更多母親購買一年產季只有一個月的箭筍！

講師期許學員們能維持輸入、保持輸出，多觀察、模仿身邊的各種好文章，他強調「撰寫好文案最大的敵人就是完美」，當有任何新點子，先動筆就對了，別為了想好好打磨文案細節，而忽略了情感共鳴、品牌傳達等更重要的部分。

縣府青年發展中心致力於協助有意投入創業、或正在實踐夢想的青年朋友，提供優質創業諮詢服務及創業貸款，並持續舉辦理培力課程，協助青年返鄉、以及各路英雄立足花蓮，開拓事業版圖。

相關資訊歡迎搜尋「花蓮縣政府青年發展中心」官網（http://ydc.org.tw/）及追蹤社群FB、IG，掌握第一手的創業和課程資訊，一起實現花蓮成為創業的夢想城市。