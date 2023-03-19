老司機哭哭！高雄按摩店被抄　「純純惹人愛」爆乳妹宣傳照曝

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市新興警分局日前接獲線報，前金區七賢二路某商辦內一家按摩店疑似違法從事色情性交易，經多日探查蒐證，16日晚間9時許執行搜索，當場查獲2名泰國籍女子持觀光簽證來台後，卻下海從事性服務，另外還查獲一名20歲的台灣籍女子，該店主打「清純小可愛」、「純純惹人愛」的風格，女服務生素質優、價錢不貴，深受不少老司機喜愛。

▲新興分局臨檢按摩店暗藏春色，查獲2泰籍女子。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲新興分局臨檢按摩店暗藏春色。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

據了解，這家按摩店在老司機界受歡迎的程度不亞於豔名遠播的電信大樓，店內女服務生流動率高，新鮮臉孔多，而且價格相當實惠。

警方調查，場所負責人賴男（36歲）是以通訊軟體的方式拉客，並安排媒介女服務人員，以每次1800至2500元不等代價就可以「全套」，並從中獲取600元至800元媒介費。

▲新興分局臨檢按摩店暗藏春色，查獲2泰籍女子。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

警方前往取締時，2名泰籍女服務生分別是33和31歲，雖然年紀不輕，但按摩手法好，服務口碑佳，2人皆是以觀光名義來台，全案於偵訊後，賴男依刑法妨害風化罪嫌，移送高雄地檢署偵辦，3名女服務生，依違反社會秩序維護法移送裁處，並擴大追查幕後有無應召集團操縱。