預告自己被捕後首現身！川普出席摔跤冠軍賽　現場觀眾暴動了

▲川普預告自己即將被捕後，首次在一場摔跤比賽上現身，下同。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

前美國總統川普18日無預警在網上發文，聲稱自己將在21日被捕，呼籲支持者站出來抗議「奪回我們的國家」。就在全美仍處於震驚之際，川普又風風火火地趕到俄克拉荷馬，在一場摔跤比賽上揮舞拳頭，向人群致意。

據《紐約郵報》報導，川普2021年因被控煽動國會暴動，遭Facebook、推特、YouTube等社群媒體封殺2年多之後，禁令終於在今年陸續「解封」，而他18日也在Facebook以2016年當選總統的影片宣告他的強勢回歸。

不過，才剛高呼「我回來了」不久的川普，當天再次口出狂言，在自己創立的社群平台Truth Social預告，他將在21日被捕。雖然川普並未說明自己因何被捕，但他卻在文中呼籲支持者，「抗議！奪回我們的國家。」

報導引述《每日郵報》指出，川普發文後，在他位於佛州棕櫚灘的海湖莊園（Mar-a-Lago）度過了一天，然後登上一架印有他名字的波音757飛機，前往俄克拉荷馬州的杜爾沙市（Tulsa），觀看全美大學體育聯盟（NCAA）一級摔跤冠軍賽。

Donald Trump is greeted with applause from the crowd at the NCAA Wrestling Championship in Tulsa



pic.twitter.com/oEvKqpZNSB — ALX ???????? (@alx) March 19, 2023

從現場影片可見，當川普手持寫有自己名字的旗幟現身時，場內不少觀眾紛紛發出了熱烈的問候，起立歡呼歡迎這位前總統的到來，而身著藍西裝、紅領帶的川普也向他們揮手致意。

此前有消息稱，川普被捕的原因可能與他過去涉嫌向AV女優丹尼爾斯（Stormy Daniels）支付13萬美元封口費有關，但川普現在身上也背有「2021年國會暴動案」和「總統任期藏匿機密文件門」2件官司，而川普一旦被起訴，那他將成為美國史上第一位卸任後面臨刑事指控的總統。