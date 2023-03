預告自己被捕後首現身！川普出席摔跤冠軍賽　現場觀眾暴動了

▲川普預告自己即將被捕後,首次在一場摔跤比賽上現身,下同。(圖/達志影像/美聯社)

記者葉睿涵/編譯

前美國總統川普18日無預警在網上發文,聲稱自己將在21日被捕,呼籲支持者站出來抗議「奪回我們的國家」。就在全美仍處於震驚之際,川普又風風火火地趕到俄克拉荷馬,在一場摔跤比賽上揮舞拳頭,向人群致意。

據《紐約郵報》報導,川普2021年因被控煽動國會暴動,遭Facebook、推特、YouTube等社群媒體封殺2年多之後,禁令終於在今年陸續「解封」,而他18日也在Facebook以2016年當選總統的影片宣告他的強勢回歸。

不過,才剛高呼「我回來了」不久的川普,當天再次口出狂言,在自己創立的社群平台Truth Social預告,他將在21日被捕。雖然川普並未說明自己因何被捕,但他卻在文中呼籲支持者,「抗議!奪回我們的國家。」

報導引述《每日郵報》指出,川普發文後,在他位於佛州棕櫚灘的海湖莊園(Mar-a-Lago)度過了一天,然後登上一架印有他名字的波音757飛機,前往俄克拉荷馬州的杜爾沙市(Tulsa),觀看全美大學體育聯盟(NCAA)一級摔跤冠軍賽。

Donald Trump is greeted with applause from the crowd at the NCAA Wrestling Championship in Tulsa



pic.twitter.com/oEvKqpZNSB