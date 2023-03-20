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妙齡女遭休旅車撞飛！北市辛亥路半小時內連兩起　駕駛都跑了

記者張君豪／台北報導

3月17日晚間19時11分，台北市文山區辛亥路四段77巷口發生一起自小客車路口左轉卻未禮讓行人，導致正在穿越馬路的女民眾驚嚇受傷的事故，緊接在短短半小時內，辛亥路五段又發生另起女子過馬路遭左轉車撞飛的驚悚車禍，顯見駕駛禮讓行人的觀念仍有待加強。

▲北市辛亥路四段發生一起車輛轉彎撞傷過馬路民眾的離譜案件。（圖／記者張君豪翻攝）

▲北市辛亥路四段發生一起車輛轉彎撞傷過馬路民眾的離譜案件。（圖／記者張君豪翻攝）

文山二警方表示，第一起案件是吳姓女子正走斑馬線上，一輛白色自小客車由辛亥路四段77巷左轉辛亥路四段，未減速保持安全距離，撞上吳女，警方獲報後積極調閱監視器，已掌握肇事車輛車號，目前朝肇事致人受傷案件偵辦，是否涉及肇事逃逸仍有待車主到案說明後釐清。

▲劉女過馬路無端遭撞飛，警方緊急約談駕駛到案。（圖／記者張君豪翻攝）

▲劉女過馬路無端遭撞飛，警方緊急約談駕駛到案。（圖／記者張君豪翻攝）

巧合的是，同天稍晚19點41分，辛亥路五段25巷口又發生另一起汽車路口左轉又撞到過馬路女民眾的車禍；文山二警方表示，當時該輛自小客車沿辛亥路五段25巷口左轉，未禮讓行人，撞上過馬路的劉女（29歲），劉女慘遭撞飛，所幸送醫後並無大礙。警方獲報後到場調閱監視器並鎖定肇事車輛，將依法通知到案依肇事逃逸罪嫌移送地檢署偵辦。

警方指出：車輛未禮讓行人依〈道路管理處罰條例〉44條第2項汽車駕駛人駕車行經行人穿越道有行人穿越時，不暫停讓行人先行通過者，處新臺幣1200元以上3600元以下罰鍰。

對於文山區辛亥路四段、五段當晚在短短半小時內發生兩件汽車路口未禮讓行人的離譜車禍，警方指出，將傳喚2名魯莽駕駛到案，預料將依肇事逃逸罪嫌移送2駕駛。

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