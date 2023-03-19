搭友人車違規遭攔查　通緝犯謊報身份被警識破「騙你很抱歉」

▲陳姓男子遭查攔查謊報身分，因長相臉型差太多為員警識破。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

26歲陳姓男子深夜乘座友人車輛，因轉彎時未依規定使用方向燈，經巡邏員警發現後攔查，但陳男卻謊報朋友身份資料，因臉型差太多當場為員警識破，陳男才說「騙你我很抱歉」，坦承受到朋友牽累被通緝，警方依法將他解送歸案。

▲陳男事後坦承遭通緝並當場向員警道歉。（圖／桃園警分局提供）

桃園警察分局中路所員警簡成驊及倪富城18日23時許，在桃園區中山路發現一輛自小客轉彎未依規定使用方向燈，立即進行攔查勸導，員警查對身分時，車內男乘客表示沒帶證件，自報身分證號，但員警卻發現男子與自述身分資料的長相特徵完全不一樣。

男子此時不斷與友人通話，不願理會員警詢問表情顯係緊張，員警經比對身分為陳姓男子(26歲、因涉及妨礙自由案件遭臺北地方法院發布通緝中)，陳男愣了半天眼見無法狡賴，坦承自己身分，並表示知道遭通緝，但辯稱是因為沒收到通知書所以沒去開庭。

員警詢問他沒收到通知書為何知道自己會被通緝，陳男又愣了一下說其實自己有查過知道被通緝了，只是自認被朋友無辜牽連覺得很冤枉，所以一直沒去開庭，欺騙警察是出於無奈，隨即向員警道歉，全案依法解送歸案。