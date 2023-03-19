　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

搭友人車違規遭攔查　通緝犯謊報身份被警識破「騙你很抱歉」

▲陳姓男子遭查攔查謊報身分，因長相臉型差太多為員警識破。（圖／桃園警分局提供）

▲陳姓男子遭查攔查謊報身分，因長相臉型差太多為員警識破。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

26歲陳姓男子深夜乘座友人車輛，因轉彎時未依規定使用方向燈，經巡邏員警發現後攔查，但陳男卻謊報朋友身份資料，因臉型差太多當場為員警識破，陳男才說「騙你我很抱歉」，坦承受到朋友牽累被通緝，警方依法將他解送歸案。

▲陳男事後坦承遭通緝並當場向員警道歉。（圖／桃園警分局提供）

▲陳男事後坦承遭通緝並當場向員警道歉。（圖／桃園警分局提供）

桃園警察分局中路所員警簡成驊及倪富城18日23時許，在桃園區中山路發現一輛自小客轉彎未依規定使用方向燈，立即進行攔查勸導，員警查對身分時，車內男乘客表示沒帶證件，自報身分證號，但員警卻發現男子與自述身分資料的長相特徵完全不一樣。

男子此時不斷與友人通話，不願理會員警詢問表情顯係緊張，員警經比對身分為陳姓男子(26歲、因涉及妨礙自由案件遭臺北地方法院發布通緝中)，陳男愣了半天眼見無法狡賴，坦承自己身分，並表示知道遭通緝，但辯稱是因為沒收到通知書所以沒去開庭。

員警詢問他沒收到通知書為何知道自己會被通緝，陳男又愣了一下說其實自己有查過知道被通緝了，只是自認被朋友無辜牽連覺得很冤枉，所以一直沒去開庭，欺騙警察是出於無奈，隨即向員警道歉，全案依法解送歸案。

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
她花6800看BLACKPINK變廢票！怒見超瞎1行為：素質
日月潭「神秘黑洞」出現！　蓄水量再降
Rosé台上辣舞險走光！　小可愛突移位
科技男年收200萬！　相親2女卻被打槍
細肩妹高舉手機直播BLACKPINK　丫頭被擋還遭嗆：閉嘴
Jennie高雄唱完PO內衣辣照！　秒吸400萬讚

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台中8台噪音車暗夜狂飆　2車沒掛牌噴1萬8！1男變造車牌慘了

唐寶寶幫倒垃圾走失…母飛奔派出所求助　警10分鐘找到人　

柴山這棵樹好慘！上百規律孔洞看了心痛　專家曝恐怖原因

搭友人車違規遭攔查　通緝犯謊報身份被警識破「騙你很抱歉」

蹭經典賽還搞心理學！組頭喊「用台幣支持台灣」　3個月下注5千萬

賓士C300鬼切右轉「擊落外送員」　網怒：駕照雞腿換的

老闆欠錢不還！6煞衝士林鹽酥雞攤砸店　安全帽耍狠全被錄

快訊／楊梅透天厝火警10分鐘撲滅　男屋主慘成焦屍

新北22歲女掛11樓陽台外　警消雲梯車救下送醫不治

妙齡女和女友吵架　找處男前男友訴苦遭硬上！他賠10萬免囚

BLACKPINK高雄開唱　買不到門票...粉絲「場外聽漏音」

台68四輪撞重機落跑！　2車較勁「第一視角曝」

林襄衝高雄看BLACKPINK　最愛成員是誰？羞笑：都喜歡～

李多慧vs.林襄誰比較強？掀兩派聲浪　「被問定居台灣嗎」她親曝未來規劃

絕版千萬BMW敞篷i8　現身台中狂野聲浪帥炸

百萬車停白線被怒敲後照鏡！　外送員恐噴「2萬元＋毀損罪」

炒飯正妹爆紅「內幕藏2年」　推手圤智雨認：我操刀設計

獨／BMW台68惡意撞擊！重機遭撞爛　騎士噴飛翻滾數圈…右手骨折

陳冠叡跳《Butterfly》絕美舞蹈被讚像蝴蝶　練習時卻被導師說像生病?!

BLACKPINK來了！Jennie快速上車　Lisa.Rosé熱情揮手..Jisoo加碼比愛心～

台中8台噪音車暗夜狂飆　2車沒掛牌噴1萬8！1男變造車牌慘了

唐寶寶幫倒垃圾走失…母飛奔派出所求助　警10分鐘找到人　

柴山這棵樹好慘！上百規律孔洞看了心痛　專家曝恐怖原因

搭友人車違規遭攔查　通緝犯謊報身份被警識破「騙你很抱歉」

蹭經典賽還搞心理學！組頭喊「用台幣支持台灣」　3個月下注5千萬

賓士C300鬼切右轉「擊落外送員」　網怒：駕照雞腿換的

老闆欠錢不還！6煞衝士林鹽酥雞攤砸店　安全帽耍狠全被錄

快訊／楊梅透天厝火警10分鐘撲滅　男屋主慘成焦屍

新北22歲女掛11樓陽台外　警消雲梯車救下送醫不治

妙齡女和女友吵架　找處男前男友訴苦遭硬上！他賠10萬免囚

女兒看2小時BLACKPINK「散場走了1.5hrs」！　今日交通攻略圖看這

日婚宴會館「食物中毒」17賓客上吐下瀉！驗出諾羅　勒令停業

「19種眼睛狀態」看健康！眼袋明顯恐1功能有問題　眼白黃＝肝異常

洋基傳好消息！　6年49億新強投羅丹復原進度良好

台中8台噪音車暗夜狂飆　2車沒掛牌噴1萬8！1男變造車牌慘了

私藏大谷翔平一舉一動筆記本　達比修有澄清了

蔡壁如坦言考慮角逐中正萬華　媒體人順勢提「綠白合」

月底了盆栽老是光禿禿　撞見拉拉「改吃素」媽笑：原來兇手是你

連假出門別擔心！東森寵物希臘風溫馨住宿　讓毛孩安心等主人回家

基隆Podcast第7集！睽違3年暢談郵輪復航　深入探索魅力寶藏

郭書瑤熱跳BLACKPINK新歌！　衣服太犯規…雙球快包不住>//

社會熱門新聞

台68重機騎士遭撞慘摔！BMW駕駛：我才是被逼車　

患病嬤養育精障孫女　竹林上吊輕生

新北三貼自撞1死2傷！葬儀社「搶生意」爆衝突

台68四輪撞重機落跑！2車較勁第一視角曝

絕版BMW敞篷i8現身台中　狂野聲浪引注視

妙齡女床上不准男友做一事！激戰後怒告性侵

獨／BMW台68惡意撞擊！騎士噴飛翻滾數圈…右手骨折

逃陸二膽兵大伯怒了　罵：名嘴都亂講話

嫩妹學刺青遭「性侵內射」！他喊冤獲不起訴

新北女掛11樓陽台　警消救下送醫不治

快訊／新北林口工地火警！警消急搶救

炒飯正妹內幕藏2年！圤智雨：我設計的

羽球教練性侵國中生！　撂話「輸了摸下面」

台中女大生夜店喝掛！一起床「身上剩內褲」

更多熱門

相關新聞

3度遭同1警查獲　酒駕男傻眼

3度遭同1警查獲　酒駕男傻眼

高雄市新興分局五福二路派出所警員陳文鴻、陳里揚14日凌晨巡邏時，在民享街發現一名男子形跡可疑，上前盤查時，陳文鴻一眼認出男子是去年9月被他抓過酒駕的陳男（25歲），陳員一查，發現陳男酒駕案根本沒到案，遭雄檢發佈通緝中，於是當場將他逮捕歸案。

新北男喝茫謊報「被綁架」　他酒醒才知完了

新北男喝茫謊報「被綁架」　他酒醒才知完了

通緝犯穿裙裝戴假髮假奶想落跑　沒化妝露餡

通緝犯穿裙裝戴假髮假奶想落跑　沒化妝露餡

通緝男過家門不入 裝傻仍難逃被逮

通緝男過家門不入 裝傻仍難逃被逮

毒犯謊報身分　害無辜哥哥慘淪通緝犯

毒犯謊報身分　害無辜哥哥慘淪通緝犯

關鍵字：

通緝男謊報身份識破

讀者迴響

熱門新聞

羊肉爐老闆打死常客　肢解放冰箱每天賣

「殭屍病毒」來了　醫示警：大家小心

台68重機騎士遭撞慘摔！BMW駕駛：我才是被逼車　

直擊／草蜢強碰BLACKPINK開唱　蔡一傑當場哭了

直擊／草蜢開唱「綜藝天王」衝上台嗆：神經病！

BLACKPINK全被擋！瑤瑤求坐下遭嗆

墜入基隆河前10秒！唯一倖存空姐曝「機內異常寂靜」

韓女團成員「後台更衣」影片外流！

花9千買BP門票被擋門外！金曲歌后怒控主辦

今晚變天！　「解渴雨帶」來襲時間曝

遭疑買BLACKPINK黃牛票「被騙還怪主辦」　李愛綺：是正當管道

根本看不到BLACKPINK！歌迷「起立狂拍」郭書瑤抱怨

BLACKPINK演唱會「3沒品亂象狂爆」！2女星也受害

「Lisa火辣鋼管舞」淒慘看不到 台下崩潰吼：前面坐下

地板黏3粒「驚天巨屎」爆笑真相曝

更多

最夯影音

更多
BLACKPINK高雄開唱　買不到門票...粉絲「場外聽漏音」

BLACKPINK高雄開唱　買不到門票...粉絲「場外聽漏音」
台68四輪撞重機落跑！　2車較勁「第一視角曝」

台68四輪撞重機落跑！　2車較勁「第一視角曝」

林襄衝高雄看BLACKPINK　最愛成員是誰？羞笑：都喜歡～

林襄衝高雄看BLACKPINK　最愛成員是誰？羞笑：都喜歡～

李多慧vs.林襄誰比較強？掀兩派聲浪　「被問定居台灣嗎」她親曝未來規劃

李多慧vs.林襄誰比較強？掀兩派聲浪　「被問定居台灣嗎」她親曝未來規劃

絕版千萬BMW敞篷i8　現身台中狂野聲浪帥炸

絕版千萬BMW敞篷i8　現身台中狂野聲浪帥炸

熱門快報

3月經典賽中華隊強棒出擊

3月經典賽中華隊強棒出擊

世界棒球列強齊聚WBC，即時球賽戰況全在這，快與我們一起嗨翻3月、為中華隊加油！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面