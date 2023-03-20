36歲女請假保胎...下秒慘遭辭退！公司強硬回應：不服可仲裁

▲女子因懷孕出現流產跡象想請假，卻因此遭到公司開除。（示意圖／pexels）

圖文／CTWANT

大陸一名36歲的丁姓女子近日委托律師提起了勞動仲裁。2週前，她向公司請假保胎，被以不符合規定為由駁回。在她提出質疑後，公司人力部門以曠工為由向她發出《勞動合同解除通知書》，之後將她從公司所有的網路群組中踢出。

《封面新聞》報導，丁女士稱，因為高齡受孕，懷孕期間陸續出現過先兆流產、妊娠高血壓等情況，被醫生判定為高危妊娠監督對象。「我之前在鬥魚上海分公司上班，後來整個團隊被調崗到武漢，我從來都是服從公司安排，不知道為什麽被這樣對待。」

丁女士表示，她2年前在鬥魚上海分公司任職，之後根據公司業務調整，隨上海團隊一起遷往武漢，與丈夫長期兩地分居。去年，考慮到年齡越來越大，兩人計劃盡早生孩子。「去年10月份成功受孕，但是產檢過程中一直有一些小毛病。」丁女士說，因高齡受孕的原因，她陸續出現過流產跡象，還有妊娠高血壓，被醫生判定為高危監督對象。

丁女士稱，2月27日將相關資料提交oa系統請假，但被人力部門駁回。考慮到可能是人力部門看不懂病例資料，她在2月28日又去醫院開具了一份更詳細的資料提交，但人力依舊將申請駁回。

丁女士介紹，她從懷孕半年來一直是通過這種方式請假休息，最後一次請假截止日期為2月26日。27日、28日兩次產檢，分別以產檢假和年假名義請假，都獲得批准，但同日提交的長假申請未被批准。

丁女士通過網路群組與人力聯繫，發送的信息都是已讀不回狀態。3月2日下午，人力通過oa系統回覆：結合相關材料，不屬於確診妊娠高血壓，且需要臥床休息的情形，駁回病假。之後，她的郵箱收到《勞動合同解除通知書》郵件，稱其因無故曠工兩天，公司於當日與其解除勞動關係。

事後，丁女向當地勞動監察部門投訴，接到工作人員回覆。電話錄音顯示，工作人員稱向鬥魚公司了解情況，鬥魚公司反饋稱丁女士的請假憑證不符合公司規定，應開具「不適合繼續工作」的證明文件。丁女士表示，最已經提交了醫院開具的請假文件；工作人員則回應稱，如果丁女不認可這一結果，可以申請勞動仲裁。

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