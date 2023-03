手機彈關鍵3字　她抓包父偷情「綠大老姪女」

▲總統府資政姚嘉文與前立委周清玉的姪孫女,發現父親手機有不明女子傳來「I LOVE YOU」後,告訴媽媽,引爆官司,也意外讓姚嘉文等3位綠營大老面臨上法庭。



圖文/鏡週刊

新竹地院2月審理一起台美兩地同時開打的侵害配偶權官司,意外牽扯到綠營3位元老級人物:姚嘉文、周清玉夫婦及前立委王幸男,全案是因姚嘉文與周清玉的姪女周志玲提告指出,前年8月女兒在家時,無意間發現爸爸的手機螢幕跳出「I LOVE YOU」的訊息,但並不是媽媽傳的,女兒看了聊天記錄,發現爸爸與別的女生互傳性愛訊息及照片,當下將訊息拍照截圖告訴媽媽,才意外揭發爸爸黃柏銓可能有婚外情。

本刊調查,周清玉的姪女周志玲發現老公與王幸男姪女、明新科大教授郭學美有不尋常關係,還用手機互傳「我愛你」「好黏」「很緊」等露骨對話,一氣之下向新竹地方法院控告郭學美侵犯配偶權,並求償300萬元,由於周志玲長年居住在美國,當她決定在台提告後,都由父母代為在台尋找律師及出庭。

被當成提告證物的對話,除了「想你」「愛你」等字眼,還毫不避諱地提及性愛姿勢,以及「你喜歡做生小孩的事」「好黏」「很緊」「有時候是我太用力」等字眼,郭女甚至說「It's labeled as Affair」(這被認定為外遇)、「When you get inside me, did you feel good」(當你在我裡面,你覺得舒服嗎),男方則回「Want to stay inside」(想留在裡面),中英文並用的鹹濕對話已成了提告的鐵證。

對於遭控是小三、侵害周志玲配偶權,郭學美矢口否認,強調沒有破壞周志玲的家庭,並說上述所謂的曖昧訊息,只是男方工作壓力大,酒後在神智不清下的胡言亂語,全案正由新竹地院審理中。

★《鏡週刊》關心您:未滿18歲禁止飲酒,飲酒過量害人害己,酒後不開車,安全有保障。



