手機彈關鍵3字　她抓包父偷情「綠大老姪女」

▲總統府資政姚嘉文與前立委周清玉的姪孫女，發現父親手機有不明女子傳來「I LOVE YOU」後，告訴媽媽，引爆官司，也意外讓姚嘉文等3位綠營大老面臨上法庭。



圖文／鏡週刊

新竹地院2月審理一起台美兩地同時開打的侵害配偶權官司，意外牽扯到綠營3位元老級人物：姚嘉文、周清玉夫婦及前立委王幸男，全案是因姚嘉文與周清玉的姪女周志玲提告指出，前年8月女兒在家時，無意間發現爸爸的手機螢幕跳出「I LOVE YOU」的訊息，但並不是媽媽傳的，女兒看了聊天記錄，發現爸爸與別的女生互傳性愛訊息及照片，當下將訊息拍照截圖告訴媽媽，才意外揭發爸爸黃柏銓可能有婚外情。

本刊調查，周清玉的姪女周志玲發現老公與王幸男姪女、明新科大教授郭學美有不尋常關係，還用手機互傳「我愛你」「好黏」「很緊」等露骨對話，一氣之下向新竹地方法院控告郭學美侵犯配偶權，並求償300萬元，由於周志玲長年居住在美國，當她決定在台提告後，都由父母代為在台尋找律師及出庭。

被當成提告證物的對話，除了「想你」「愛你」等字眼，還毫不避諱地提及性愛姿勢，以及「你喜歡做生小孩的事」「好黏」「很緊」「有時候是我太用力」等字眼，郭女甚至說「It's labeled as Affair」（這被認定為外遇）、「When you get inside me, did you feel good」（當你在我裡面，你覺得舒服嗎），男方則回「Want to stay inside」（想留在裡面），中英文並用的鹹濕對話已成了提告的鐵證。

對於遭控是小三、侵害周志玲配偶權，郭學美矢口否認，強調沒有破壞周志玲的家庭，並說上述所謂的曖昧訊息，只是男方工作壓力大，酒後在神智不清下的胡言亂語，全案正由新竹地院審理中。

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