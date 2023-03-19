網戀女友1年多「陸續匯35萬元」　他求見面...兄弟：她是我老婆！

▲河南許昌一名朱先生透過好友介紹女友，2人在網路上聊天了1年多確定男女關係，還陸續轉帳了人民幣8萬多元給對方，沒想到某天好友卻突然告訴他，這位「女友」可能是自己的老婆。（圖／翻攝微博）

圖文／CTWANT

河南許昌一名朱先生多年來在緬甸種西瓜，想掙些錢成家，好友小李告訴她老婆有個朋友也是單身，可以介紹給他，2人在網路上聊天了1年多確定男女關係，還陸續轉帳了人民幣8萬多元給對方，沒想到某天小李卻突然告訴他，這位「女友」可能是自己的老婆，讓他當場傻眼。

陸媒報導指出，朱先生多年來在緬甸種西瓜，存了一些錢，想要娶老婆成家立業，好友小李向他表示，老婆的閨密也是單身，便介紹2人認識，由於朱先生在緬甸，2人透過網路聊天，相當投緣，因此很快確定了彼此的關係。

不過大約聊了3個月左右，朱先生的女友告訴他，自己的哥哥在工地出事，需要5000元人民幣，因為覺得不是很多錢，也想著對方是自己女友，便把錢匯了過去；但過沒多久，女友又以父親生病為由向他要錢，在交往這1年多的時間，朱先生就給了女友8萬多人民幣。

朱先生打算於今年回家並和女友見面，沒想到卻突然接到小李電話，告訴他「兄弟，跟你交往的是我老婆，你可能被騙了！」小李不斷強調自己不知情，還承諾會把錢還給他，懇求他不要報警。

最後朱先生的另一名好友看不下去，找來媒體爆料此事，朱先生也下定決心前往報警。目前小李已經承諾，會和老婆一起把這筆錢歸還，至於小李是否參與騙局，仍待警方調查釐清。

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