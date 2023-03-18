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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

電價上漲！黃揚明轟「不食人間煙火」　鄭運鵬駁：93%用戶沒影響

▲民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬。（圖／記者呂晏慈攝）

▲民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬。（圖／記者呂晏慈攝）

記者詹宜庭／台北報導

針對電價審議小組17日拍板調漲電價，平均電價調幅11%，其中用電大戶將調漲17%，資深媒體人黃揚明18日痛批，政府如此做法是「不食人間煙火」。對此，民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬駁斥，若以一個月700度作為標準，整體有93%用戶沒有影響，並質疑「怎麼樣才是平衡合理的人間煙火？」

對於電價審議小組通過電費調整方案，鄭運鵬今日透過臉書發文表示，該方案對於一般家庭重點在於「民生用戶基本上不漲」，若以一個月700度作為影響標準，整體有93%用戶沒有影響，「我看到有人認為經濟部這種說明是不食人間煙火，我們就拿數字來確認一下，怎麼樣才是平衡合理的人間煙火？」

鄭運鵬指出，他過去質詢不少次水費電費，概念中是每人、每月用電大約100度、用水大約10度。根據台電的統計，我國每戶平均是「夏日352度」、「非夏日312度」，台灣每戶大約3人，所以和他的概念中的數量級是差不多的。結論是，每一戶要超過700度，一定是很稀少的。

鄭運鵬強調，由於國人長期要求政府吸收油水電的成本，所以與全世界相比，台灣的電費是非常便宜的，便宜到沒有「以價制量」的政策效果。但現在企業願意花成本更換設備節電，很大原因是國際訂單的社會責任要求，而不是電價太高。

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關鍵字：

鄭運鵬黃揚明電價

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