台北49年湯圓名店「政江號要歇業了」　貼紙條告別：準備放長假

▲台北知名49年老店政江號宣布18日歇業，消息讓許多饕客感到非常不捨。（圖／翻攝自政江號臉書）

記者趙蔡州／綜合報導

1974年營業至今已49年，位於台北市大安區金山南路、在台北人心中佔有一席之地的政江號，由於房東準備收回店面，店家決定18日營業結束後正式歇業，消息讓許多饕客感到非常不捨，昔日客人排隊搶買湯圓的情景，未來將再也看不到了。

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▲政江號每年冬至都會出現大量人潮，外帶排隊往往就要等上1小時。（圖／記者彭懷玉攝）

政江號位於台北市大安區金山南路永康商圈附近，店內販賣的商品冷、熱、甜、鹹具備相當多元，熱食方面有雞絲麵、餛飩麵、甜不辣，夏天酷暑時也能吃上一碗刨冰，甜品則有芋圓、豆花，最熱門的是各種甜、鹹不同口味的湯圓，加上價格相當親民，深受饕客喜愛。

政江號創立於1974年，老闆娘當年接手婆婆的水果店，由於鄰近政大、淡江校區，經常有教授跟學生上門，於是決定把店名改為政江號，最初只賣水果、冰品，接著才陸續加入雞絲麵、甜不辣及個人研發的鮮肉湯圓、芝麻湯圓等，在老台北人心中佔有一席之地，，每年冬至都會出現大量人潮，外帶排隊往往就要等1小時。

▲台北49年老店政江號明歇業，「邁向另一個任務」。（圖／翻攝自政江號臉書）

可惜的是營業49年的政江號即將在本月18日正式歇業，店家除了在臉書粉絲團上貼出「芝麻湯圓已完售，店內食品陸續售完，邁向另一個任務」等公告，店家也貼出「東西售完，準備放長假，開始倒數」等字條，讓許多饕客看了十分不捨，昔日客人排隊搶買湯圓的情景，未來將再也看不到了。