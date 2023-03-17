MITSUI OUTLET PARK激安買物祭　間諜家家酒SPY×FAMILY的主題造景上場

▲今年春天，把握激安買物祭的超值優惠，以及《間諜家家酒SPY×FAMILY》的獨特魅力，感受MITSUI OUTLET PARK歡樂與悠閒的購物體驗。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為了滿足廣大消費者需求，「MITSUI OUTLET PARK激安買物祭」將於3/24~4/9隆重登場！北中南將共同推出融合浪漫花海，以及風靡全球的霸權動漫《間諜家家酒SPY×FAMILY》的主題造景，為消費者帶來物超所值，兼具歡樂與趣味的春日購物體驗。

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買物祭期間，除了全館最低2折起外，因應2023春夏PANTONE色為「數碼薰衣草紫」，特別規劃滿額抽獎活動，活動期間單筆消費滿2,000元即可參與抽獎，有機會抽中價值55,000元ezTravel易遊網旅行行程兌換券，幸運得主將可出國來趟薰衣草賞花之旅！

此外，APP會員還有加乘優惠！於3/31前連續８日，每日定時打開APP皆有機會領取限量商品抵用券。本次三設施將合計發出超過百萬元的商品抵用券，為消費者送上最有感的折扣。4/1~4/5連假期間，APP會員於配合專櫃單筆消費滿額，還可再享最高點數4倍送，且贈送點數無上限！

在永豐銀行聯名卡方面，新辦卡友首次綁定Mitsui Shopping Park Pay並單筆支付滿3,000元，就有機會享最高13%回饋

買物祭享受超值優惠之餘，即日起至5/28還有《間諜家家酒SPY×FAMILY》春季主題造景。《間諜家家酒SPY×FAMILY》曾創下動漫在台首播最高觀看紀錄，原作中融合異國風格與家庭歡樂日常的魅力，也將巧妙呈現於今年北中南三店的造景。另外現場也有期間限量的商品展售區，置身其中讓人忍不住像主角安妮亞一樣，興奮地喊出「わくわくWakuWaku」！

台南店特別打造七大場景，包含有許願噴泉、異國花店、唯美晚宴廳，以及搭配互動式踩踏燈的雨天場景等，置身其中彷彿踏入主角佛傑一家的冒險旅程！現場也放上許多原作中的名場面，加上粉嫩櫻花樹的唯美襯托，就像踏入了安妮亞的春季學園日常！