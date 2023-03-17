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高齡駕駛人死亡增1成！監理站推一站式服務　醫院也能換駕照

▲▼新竹監理站前進醫院協助高齡駕駛人換照。（圖／監理站提供）

▲新竹監理站前進醫院協助高齡駕駛人換照。（圖／監理站提供）

記者李姿慧／台北報導

交通事故死亡族群主要為機車和高齡者，根據交通部統計，去年1到11月高齡者死亡1151人，較前年同期增加125人，交通部推動滿75歲高齡者體檢及認知檢測，未通過須繳回駕照，公路總局新竹監理站今也推出一站式服務，進駐醫院協助高齡者換照或繳回駕照。

根據交通部道安會統計，去年1至11月道路交通事故件數較前年同期增加約提高5.3%，車禍高達33萬8375件，造成2812人死亡，也增加了5.3%。

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根據統計，目前交通事故最主要死亡族群為機車及高齡者，機車佔全體死亡人數6成4、高齡者約佔4成1，其中111年1到11月高齡者死亡人數1151人，較110年同期增加125人、12.2%。

為提升高齡駕駛人行車安全，交通部高齡駕駛換照新制自106年7月1日上路，換照對象為新制實施日期後才滿75歲，或新制實施日期前已滿75歲且有違規記點或吊扣駕照在案高齡駕駛，在收到換照通知單後，評估仍有駕車需求者需至醫院完成高齡駕駛人體檢及認知功能測驗，完成後攜帶醫院所發給合格體檢表連同以上證件及照片至監理單位辦理換照。

公路總局新竹監理站今提供高齡換照一站式服務，進駐醫院提供一條龍協助。新竹市監理站站長周景朗表示，為體恤高齡者完成體檢與認知測驗後來回奔波之苦，新竹市監理站於今(3月17日)上午8時至16時派員至新竹市新生醫院，舉辦112年上半年第2次一站式換照服務。另若高齡駕駛人評估沒有駕車需求，亦可於駐點當日現場填寫申請自願繳回註銷駕照。

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