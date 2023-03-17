黑心遊客坑騙店家女童　陸網友怒：百元買1.3萬蟲草的無恥交易　

▲2名女遊客坑騙看店女童買蟲草 。（圖／翻攝 星視頻）

記者任以芳／綜合報導

大陸四川康定發生一起離譜消費事件，兩名女遊客趁老闆娘不在，和顧店的6歲女童買60根昂貴的蟲草，原價3千人民幣，遊客竟然只付了98元人民幣，換算大約440元台幣。事後店家把兩人身影PO上網，表示願意退錢，只求對方把蟲草還回來。

綜合陸媒監控畫面顯示，店裡面只有一名6歲女童低頭寫作業，走進兩名遊客想要購物，走走看看一下，接著跟小女孩講話，隨後掃碼付帳，順手拿走桌上蟲草，過程看似正常，兩名女遊客欺負不懂事女童，花98元（單位：人民幣，同下）購買3000元的高價中藥，

王姓老闆娘表示，「當時我們去上廁所，女兒在店裡寫作業。回來的時候，女兒說有人要買蟲草。兩個女遊客拿98元買價值3000多元的蟲草，總共拿了60根。」

她氣憤的說，「我女兒今年6歲，還不會算帳。我們去了好多酒店找都沒找到，也報了警。」

▲店家透過網路力量尋找坑騙買蟲草的2名女遊客 。（圖／翻攝 星視頻）

依這老闆娘說法，兩名女遊客付的錢，換算台幣等於是用440元台幣去購買約1.3萬的蟲草。同一條街中藥行對這兩名女遊客有印象，因為她們探詢好幾家店面，肯定知道蟲草大概行情。

王姓老闆娘因為苦尋不到人，特地在個人社交帳號上發文稱，「兩位女遊客，大人上廁所去了，你們向6歲娃娃購買60根蟲草，支付98元，麻煩你們把蟲草退回來，我退你們錢。現在生意不好做，知道你們也是無心的，麻煩各位商家看一下，有沒有這兩個人入住你們酒店和民宿，謝謝。」

不少網友留言，「趁6歲娃看店花98元買走60根蟲草，太欺負人」、「欺負小孩不懂事，顧客自己心裡沒點數嗎？」、「98元能買60根蟲草？擺明連哄帶騙占便宜」、「根本是無恥的無效交易」。

根據大陸相關法律規定，八周歲以上的未成年人為限制民事行為能力人，實施民事法律行為由其法定代理人代理或者經其法定代理人同意、追認。家長沒同意的消費，依法不能算數。