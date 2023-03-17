新同學身上飄「遊覽車味」！她一聞反胃：差點吐出來　內行曝原因

▲同學身上有一股「遊覽車味」。（示意圖／記者賴文萱攝）

記者朱祖儀／綜合報導

每個人身上都有不同的味道，但你有聞過這款嗎？一名女網友表示，最近認識一名新同學，很想要好好認識對方，不過對方身上總飄著「遊覽車味」，讓她每次聞到都覺得很反胃，因此不敢答應和對方出門，不知道該怎麼克服。文章曝光後掀起討論，也有人認為應該是潮濕的味道。

原PO以「同學身上有遊覽車味」為題在Dcard發文，表示最近遇到一名新同學，因為2人是同一個社團的，因此很常碰面，且對方個性很好，她希望可以有多一點互動。不過她每次都會聞到新同學身上有一股類似遊覽車上悶悶的味道，都會不敢靠近對方。

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原PO透露，因為她每次搭遊覽車都會吐，所以靠近新同學時，也會因為對方身上的味道覺得反胃，甚至有幾次差點吐出來，「我每次都很想跟她聊天，但是跟她講話就會聞到她身上的味道，然後想吐」，覺得相當無奈。她也透露，因為遊覽車的味道，導致她明明想要和對方一起出門玩卻不敢答應，因此感到相當困擾，不知道要怎麼克服才好。

文章曝光後，網友紛紛留言表示「戴口罩，口罩裡放味道清新的東西」、「遊覽車真的很臭」、「是不是沒洗澡」、「應該是她的香水或是房間用跟遊覽車同款的芳香劑」、「是不是他們車上的味道？我男友的車他爸有放一個香水，只要我坐在車子裡面久了，身上就有一個座椅皮味+香水的總和味」、「我在遊覽車暈車，我阿嬤會幫我抹綠油精，給你參考」。

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者李佳蓉攝）

還有人分享自己無法接受的味道，「國小有一個學弟身上也有一個塑膠+濃垢味，每次他跑來找我講話，講完我都會轉頭狂乾嘔，到現在都還記得那個味道，可見有多可怕」、「我還聞過身邊的人嘴巴有死老鼠味的」、「我同事都不洗澡渾身油垢+流汗味道，我坐在他旁邊工作2年了，鼻子已壞，供你參考」、「以前高中同學身上總是有一股很濃嘔吐物的味道」。

另外，也有人指出，「這種狀況是不是她家裡比較潮濕，或是地下室什麼的？長期住那裡會有『深入骨髓的臭味』」、「應該是衣服沒晾乾太潮濕，我以前就是這樣，後來晾乾+換香香洗衣精就沒這種困擾了」、「突然想到《寄生上流》！是不是她家比較潮濕，所以衣服有種乾不透但乾了的味道」、「有可能是潮濕的味道或是洗衣精的影響，之前整批衣服洗到不好的洗衣精已經全丟了，味道永遠洗不掉」、「看完想到《寄生上流》，會不會是同學衣服沒有曬乾或是住的地方很潮濕」。