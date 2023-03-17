二膽兵2動作漂陸是預謀　退伍老兵解答「打給陸海警」原因

記者黃翊婷／綜合報導

金門二膽島守備隊伙房兵陳嘉壎（26歲）9日離營失聯，目前被證實人在廈門。媒體人黃揚明表示，一名曾在二膽島服役的退伍老兵分析，只有在漲潮時才能離開二膽島，陳男選在漲潮時穿上救生衣離開就是預謀，若他曾在海上打電話求救，可能是因為當時海域已經算是對岸電信的範圍，所以才會被轉到中國類似119、110的緊急求救電話。

▲陳男家屬在事發之後曾前往當地了解狀況。（資料照／記者林名揚翻攝，下同。）

黃揚明在16日播出的政論節目《頭條開講》中提到，一名曾在二膽島服役的退伍老兵提供一些當地地理環境狀況分析，他特別強調要去查9日當天的漲潮時間，「我一查，清晨6、7點，就是上兵離開的時候」，他說只有漲潮的時候才能離開二膽島，因為島的南側都用炸藥把海岸炸爛，就是為了不讓對岸登陸，那是當年的特殊戰略考量，只有北端比較像是沙灘，退潮後有潮間帶，一般人走進去可能會陷入泥濘，所以要在漲潮時穿著救生衣漂出去，這就是預謀。

▲老兵分析二膽島地理環境，認為陳男選在漲潮時穿上救生衣離開，就是預謀的。

至於救生衣是怎麼來的，黃揚明說，首先，部隊說救生衣沒有短少，因為部隊平時一定會多準備幾件；第二是運補船，陳男是伙房兵，常常要去運補，運補船上都有民間的救生衣，他可能隨時都能拿到，不過，老兵認為救生衣不是重點，「但穿救生衣是預謀」。

此外，有媒體報導陳男曾在海上打電話求救，有人說他沒有打給台灣的單位，也有人說他打過卻無人接聽。黃揚明指出，陳男若在海上漂流時打過求救電話，首先要釐清的是，他打電話是打給台灣的誰；第二，老兵是這樣講的，或許當時陳男手機已經沒有訊號了，他使用緊急聯絡電話，但因為海域已經是對岸的電信範圍，所以撥給了中國類似119、110的緊急求救電話，對方接到通知才把人救起來，只是真實情況到底是怎麼樣，還是要等到陳男回來才能釐清，「他回來是問題的開始」。