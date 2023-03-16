有退伍軍人擬赴陸參加黃埔校慶　馮世寬：不聽沒關係！我又不是孔子

▲退輔會主委馮世寬16日受訪。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

退輔會主委馮世寬日前喊話退伍袍澤，今年最好減免去中國大陸參加黃埔建校99周年活動。媒體今（16日）詢問馮世寬，可是好像大家都沒有聽到你說的話，馮回應，「他們不聽沒關係啊，我又不是孔子，講的又不是金科玉律」。

針對多個退伍軍官社團號召500名黃埔軍校校友，赴大陸參加黃埔建校99周年活動，馮世寬13日舉行記者會除勸所有退伍協會能夠共體時艱外，也喊話退伍袍澤，在這個時刻，「所有退伍軍人都應該愛我們的國家，支持我們明年擴大舉辦的黃埔建軍100周年慶祝」，要去大陸參加紀念會的，「今年要慎重，而且最好是減免」。

馮世寬更坦言，自己內心第一個想到的是，「我們假若去了以後，參加他們的活動，台灣上空、海面，中共的機艦都沒有減少活動，請問我們情何以堪？」

不過吳斯懷說，事情根本沒有那麼複雜，我國民主、自由、法治都比對岸好，有什麼好怕大陸統戰？鑑於目前兩岸關係緊張，組團赴中參加黃埔紀念活動的確是頗為敏感之舉，但不應因此而冠上被統戰之名，也沒理由限制退伍軍人的行動自由。

馮世寬16日赴立法院外交國防委員會，媒體詢問，你呼籲要共體時艱，不要到大陸參加黃埔的紀念大會，但吳斯懷說憲法保障人民自由，甚至說不要什麼事情都想到統戰。馮世寬表示，在他內心講的話裡，沒有一句講到統戰，「我去大陸2、30次，我也沒被統戰啊」。

媒體追問吳思懷的言論連國民黨都無法接受一事，馮世寬說，每個人都有言論自，他那天舉行記者會講的是他內心話，是對現在國防部面對這些怪裡怪氣的事情有感而發，中間沒有講過任何一個政治的語言，「什麼統戰啊，什麼東西的，我都沒講」。

馮世寬表示，他對國軍幹部非常有信心，以他來講，他當過情報次長，去過大陸那麼多趟，沒有一個人半夜找他、套他的消息，因此他不相信這些幹部去大陸會受到這樣的待遇，但是在這個時機，為什麼他講要謹言慎行、共體時艱？「共體時艱」是指他講話的主席，而「謹言慎行」則是在這個時候，大家要聽國防部的，國防部講什麼就是什麼。

媒體再問對於退役軍官說是自願去中國的一事，馮世寬說，他對這件事情，他把心裡話全部講完了，「Let it be」。媒體又問，可是主委你說的話好像大家都沒有聽到，馮世寬說，「他們不聽沒關係啊，我又不是孔子，講的又不是金科玉律」。