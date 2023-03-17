蓄水量剩11％！曾文水庫「大面積裸露」變超乾　南水局揭驚人數據

▲台南市民眾黨代表江明宗曬出曾文水庫的現況。（圖／翻攝自江明宗臉書）

圖、文／CTWANT

南部水情嚴峻！其中國內規模最大的曾文水庫有效蓄水量「5天掉5％」更讓許多人感到憂心。水利署南區水資源區指出，曾文水庫去年上游累積雨量對比2021年的百年大旱，已短少112毫米，顯示集水區真的很乾，呼籲民眾一起節約用水，與揭示當前的因應措施。

「台灣水庫即時水情」顯示，曾文水庫在16日下午4點的有效蓄水量已降到11.2％，是數據庫21座水庫中蓄水量最低的一座。台南市民眾黨代表江明宗也在下午曬出曾文水庫的現狀，表示水庫已有區域出現「大面積的裸露，部分區域也開始長草」，希望降雨能趕快來。

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▲曾文水庫（綠框處）蓄水量在16日下午僅剩11.2％。（圖／翻攝自台灣水庫即時水情）

南水局則指出，曾文庫除上游的去年累積雨量低於2021年的百年大旱外，截至日前，曾文、烏山頭水庫及南化水庫等2大供水系統的有效蓄水量總和1.59億立方公尺，只比百年大旱同期多740萬立方公尺。觀測資料也顯示，曾文水庫2018年滿水位時蓄水量超過5億立方公尺，但現在曾文連同烏山頭水庫的有效蓄水量僅1.21億立方公尺，水情排名為50年來同期的倒數第9。

▲部分區域還有相對豐沛的水源。（圖／翻攝自江明宗臉書）

南水局表示，目前台南民生用水於夜間10點到隔天早上6點採減壓供水，並以每月1千度以上工業用戶節水10％為目標，非工業用水戶但1000度以上業者，以及其他非生活必需用水，則將循序減量從10％到20％，以降低衝擊。而為因應春雨不降、梅雨晚到的抗旱計畫，則預計至4月底可每天增加13.6萬立方公尺水源，籲請民眾一起節水。

台灣水庫即時水情16日下午5點的資料顯示，除曾文水庫外，有效蓄水量分別僅剩18.9％的霧社水庫、19.1％的白河水庫，以及21％的石岡壩水庫已達紅色燈號；南化水庫、新山水庫、寶山水庫、明德水庫、鯉魚潭水庫、湖山水庫、仁義潭水庫、蘭潭水庫及阿公店水庫均來到橙色燈號；其餘水庫則為相對安全的藍燈。

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