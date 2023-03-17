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社會 社會焦點 保障人權

北漂癡漢「套房門鑿針洞」！2正妹OL被看光光　1證據讓他躲不掉

▲▼台人在旺角連鎖飯店遭怪人拿刀狂砍房門。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲北市大同區林姓男子在出租套房，利用工具將另外2間女房客房門鑿多個洞偷窺。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

古有鑿壁偷光，今有鑿洞偷看！北市大同區某屋隔多間套房分租，26歲林姓男房客竟用工具將另外2間女房客房門鑿出數個洞，並趁四下無人時站在房外偷窺，直到女房客發現房門上小4個小洞，驚覺不對勁並向王姓代管反應，因此曝光這起罕見偷窺案。士林地檢署偵結，依毀損及無故利用工具窺視他人非公開活動罪嫌將林男起訴。

起訴指出，北漂族林男承租A套房，但他卻在去年8月31日前，拿工具在Y房女房客小花及Z房小琦（均為化名，20多歲 ）房門鑿開數個洞，並利用無人時站在房外窺視2名正妹在房內一舉一動，直到小花出門前，驚覺房門上有4個孔洞，立刻聯繫代管人，並報警處理。

警方獲報後，不敢輕忽前往勘查並採證，但奇怪的是，大門外觀及門鎖都沒有被破壞侵入的情形，Y、Z室房門也沒有被破壞侵入痕跡，經進一步發現，Y室房門上有遭鑽4個圓孔、Z房門有3個圓孔，且孔洞直徑均為0.1 公分。

為釐清案情，房客們也採DNA送鑑定，等了月餘報告出爐，門上DNA與林男相符，並將他列為犯罪嫌疑人。警詢、偵查時，林男矢口否認犯行辯稱「我住在A套房，沒有在Y、Z房門上鑽洞」更進一步解釋，可能是綁鞋帶時，有摸到Y房門，但自己的活動範圍並不會靠近位在走廊底的Z房，因此沒有偷窺，更一臉矇說不知房門為何會有他的DNA，就算有，也不代表他有鑽孔。

代管人證述說，幫親戚管理該屋，而屋內設計為L型走道，從門進入屋內順序由英文字母排列，照常理說，林不會接觸到Z室，而且2間房門被鑿出破洞，影響美觀也不堪使用。

小花、小琦口徑一致說，房門上的小洞足夠窺視她們在房內非公開活動，檢方根據證人們證述、鑑定報告等，依毀損及無故利用工具窺視他人非公開活動等罪嫌，為想像競合犯，建請法院從一重論處，窺視2女非公開活動，犯意個別，行為互殊，請予分論併罰。

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