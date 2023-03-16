二膽兵薪水一半花在「手遊課金」　前女友爆：朋友早被借到怕

圖文／鏡週刊

金門二膽島26歲伙房兵陳嘉壎9日穿著救身衣游到中國，目前被安置在廈門，家人坦承他積欠銀行30萬債務，本刊找到陳姓上兵何姓前女友，何女坦言，這兩天有聽到陳出事的新聞，她無意落井下石，但陳會走到這地步，完全是自己的問題，「月薪差不多一半花在手遊課金，生活要怎麼過？」

何女說，當初網路遊戲認識陳嘉壎，兩人相約見面後熟識，後來進一步交往，但很快她就發現陳的財務狀況有很大問題，陳父日前受訪坦承兒子近了4家銀行近30萬元，但何女表示，光銀行的欠的絕對不只4家，她當初協助他辦貸款買重機，發現陳還不起之後，就開始擺爛，才會跟他攤牌，但最後不歡而散，還為此鬧上法院，「不只我，認識他的朋友都被他借到怕了。」

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何女說，陳嘉壎重度沉迷手遊，兩人交往期間，每個月光是花在手遊課金的費用，就幾乎將近月薪的一半，甚至超過，其他可以拿來支用在生活上的錢根本不多，即使家人有試圖幫助他做債務整合，但「牛牽到北京也是牛」，陳嘉壎的金錢觀根本沒有變，才會走到今天這個地步。

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