獨／超噁！警專生早餐吃到過期8天土司　校方坦承疏失

▲警察專科學校外觀。（圖／翻攝Google Maps）

記者張君豪／台北報導

警察專科學校驚傳讓受訓學生早餐吃過期土司的離譜狀況！社群軟體DCARD 16日有該校學生PO文「早餐吃過期吐司」並秀出兩張照片，顯示有該校生今天清晨吃早餐，卻領到學校發給早在3月8日就到期的土司麵包，有學生留言反映「難怪吃了感覺肚子不舒服」，凸顯警專長期早餐餐費預算編列不足的窘境。

▲警專學生16日透過Dcard PO文，表示早餐吃到過期1周的土司麵包。（圖／翻攝Dcard）

對於警專生透過社群平台發文抱怨吃早餐領到過期土司，學校督辦伙團隊立刻PO文坦承疏失，「同學向督辦伙隊反應，業已依程序處理，並依合約要求廠商改善，請同學爾後遇到伙食問題，立刻向督辦伙隊反映，以速求廠商改進，謝謝大家。」

事實上，早在2014年警專學生透過媒體爆料，警專因經費不足，當年早餐伙食費僅26元，導致受訓學生早餐只能喝冷飲配冷麵包，眾多學生抱怨根本就吃不跑，批評「監獄伙食可能都比警專還好！」儘管警專從善如流，在2022年把早餐伙食費從當年的26元調升到36元、2023年更調升到40元新台幣，但對比2014年與2023年9年間的物價飛漲，可以合理研判警專受訓學生在校早餐的質量上，並未比飽受抨擊的當年好多少。

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