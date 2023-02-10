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只要14元開吃！超商「3款草莓季麵包新品」來了　瑞士捲超綿密

▲▼萊爾富草莓季麵包新品、櫻花季限量咖啡杯 。（圖／萊爾富提供）

▲萊爾富推出草莓季3款麵包新品。（圖／萊爾富提供，下同）

記者周姈姈／綜合報導

甜蜜的草莓季到來，就有超商開賣「3款草莓季麵包新品」，其中，一定要吃「草莓風味瑞士捲」，一口咬下是散發酸甜滋味的草莓奶油霜，且現在購買搭配指定飲品還可享組合價59元，以配中杯熱拿鐵45元來算，等於草莓風味瑞士捲只要14元，超級划算，趕快衝超商嚐鮮。

萊爾富推出草莓季3款麵包新品，首推「究菓草莓鬆餅」，鬆軟的鬆餅加上草莓醬內餡，微甜微酸的滋味超幸福；「究菓草莓瑞士捲」是柔軟的戚風蛋糕搭配草莓奶油霜，很適合當下午茶；「北海道煉乳草莓夾心麵包」吃得到香濃煉乳與酸甜草莓融合的療癒滋味，大口咬下超滿足。

為慶祝新品上市，即日起至3/7止，只要購買以上3款草莓季麵包，不僅能享Hi點5倍贈回饋，搭配指定飲品還可享組合價59元，飲品包括中杯熱拿鐵／熱紅茶拿鐵、吉蒸牧場阿秀鮮奶。

▲▼萊爾富草莓季麵包新品、櫻花季限量咖啡杯 。（圖／萊爾富提供）

▲萊爾富也推出櫻花季限定咖啡杯。

現在除了盛產草莓之外，同時也是粉嫩的櫻花季！萊爾富將櫻花氛圍延伸至Hi café杯上，推出超應景2款限量櫻花杯與1款櫻花杯套，並結合吉祥物「嗨寶」及其女友「晴醬」，以情侶賞櫻為題，設計嗨寶櫻花杯款，粉嫩櫻花色加上綠地設計，春天感十足。

▲▼7-11咖啡。（圖／7-11提供）

▲7-11 2大咖啡飲品可享買1送1。（圖／7-11提供，下同）

7-11門市推出「情人節咖啡優惠」，今（10）日起至2/14止，CITY CAFE大杯美式、CITY CAFE皇家伯爵紅茶拿鐵「同品項買1送1」；同步自即日起至2/21止，購買CITY CAFE大杯熱卡布奇諾、蜂蜜拿鐵可享「任選第2杯半價」(價低者折）。

▲▼7-11情人節咖啡優惠。（圖／7-11提供）

▲即日起購買「CITY CAFE大杯卡布奇諾」再加贈「限量告白傳情杯套」1款；2/14情人節當日加碼送「限量告白傳情貼紙」1張。

7-11 OPEN POINT APP行動隨時取則有「情人節組合優惠價520元」，即日起至2/15止開賣，品項有CITY CAFE大杯熱卡布奇諾14杯、CITY CAFE熱皇家伯爵紅茶拿鐵／熱太妃焦糖風味瑪奇朵／熱脆酷摩卡咖啡／熱巧克力可可歐蕾／熱焙烤榛果風味拿鐵任選14杯、CITY PRIMA精品拿鐵9杯、CITY 燕麥系列冰燕麥奶茶／冰黑糖珍珠燕麥奶／大杯冰燕麥拿鐵任選10杯。

另外再加碼，只要在活動期間購買指定組合優惠價520元並轉贈成功，即可獲得CITY CAFE大杯卡布奇諾買1送1專屬兌換連結賣場1次。

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