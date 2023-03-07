只有5天！超商最新「珍珠奶茶買1送1」　10杯美式下殺300元

▲7-11推出「珍珠奶茶買1送1」、「濃萃美式10杯300元」等飲品優惠。（圖／7-11提供）



記者周姈姈／綜合報導

珍奶控快看！就有超商將於3/8起開賣新品「珍珠奶茶」，首度加入軟Ｑ原味黑珍珠，搭配伯爵紅茶風味基底，口味超有層次，而為慶祝新品上市，超商也祭出連續5天「珍珠奶茶買1送1」優惠，趕快把握便宜嚐鮮，而咖啡控也有福了，同步還有4大咖啡組合價，其中，10杯美式下殺只要300元。

7-11 OPEN POINT APP行動隨時取祭出新品「CITY PEARL珍珠奶茶買1送1」，3/8起至3/12止，等於每杯珍奶下殺只要30元（原價60元）；門市自3/8起至3/12止則有「CITY PEARL珍珠奶茶嚐鮮價49元」。

另外，OPEN POINT APP行動隨時取在3/8至3/12還有「組合優惠」，品項包含「CITY CAFE濃萃美式咖啡10杯300元」、「CITY CAFE濃萃拿鐵咖啡10杯420元」、「CITY CAFE西西里風檸檬氣泡咖啡/西西里風檸檬咖啡任選10杯550元」。

▲翰林茶館祭出周末限定珍奶第2杯半價喝。（圖／翻攝翰林茶館官方粉絲頁）

翰林茶館3月祭出「國宴珍奶第2杯半價喝」限定優惠，期間凡是周六、日於全台翰林茶館／翰林茶棧購買國宴珍奶，即可享有第2杯半價好康，現在還剩下6天時間可搶喝，提醒國宴珍奶因波霸新鮮直送，各店依當日配送數量、售完為止。