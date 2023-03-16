閏月添壽！超商開賣「6款人氣豬腳禮盒」　想吃萬巒豬腳免跑屏東

▲現在衝7-11就能買到一系列豬腳名店禮盒。（圖／7-11提供，下同）



記者周姈姈／綜合報導

今(2023)年兔年遇到農曆閏二月，民間傳統有「閏年減壽閏月添壽，吃豬腳祈福」的習俗，由出嫁的女兒在閏月結束前（3/22～4/19)買豬腳為娘家長輩添壽，就有超商自即日起攜手排隊名店推出多款豬腳禮盒，方便民眾就近購買，輕鬆為長輩祈福添壽。

7-11推出6款閏月豬腳禮盒，即起至5/7開放預購，首推屏東萬巒豬腳創始店「海鴻好運豬腳麵線」，豬腳不油不膩肥瘦得宜、韌中帶脆，沾獨門醬料香醇爽口，搭配麵線更是過癮；飄香超過半世紀的「熊家傳家真老滷豬腳」，嚴選豬前腿，冷吃彈牙、熱吃皮Q，搭配獨門蒜蓉醬，層次分明。

▲6款人氣豬腳禮盒直接送到家，閏月快買來為父母添壽。



「光興豬腳」使用豬腳圈部分，充滿膠質、香Q黏唇；「老協珍冰糖豬腳」使用獨門滷汁燉煮豬腳，附小魚辣椒，口味相當有層次；「新興461紅燒豬腳」以獨家秘製滷汁燉煮豬腳圈，鹹香又入味；超夯團購美食「五燈獎豬腳麵線禮盒」（3/20起開賣），每塊豬腳都Q彈入味。

▲亞尼克生乳捲買1送1。（圖／記者蕭筠攝）

亞尼克即日起至3/31祭出「生乳捲買1送1」優惠，只要是3月份壽星生日當天憑身分證於門市即可享「買喬克魔粒生乳捲1條送原味生乳捲1條」，各門市每日限量10名。

官網加碼也推3月壽星「買1送1」活動，凡是3月份壽星於「3月壽星專區」買喬克魔粒生乳捲1條，結帳時就會匯入「原味生乳捲1條生日禮券」，同樣直接免費多吃1條生乳捲，小確幸快收。

▲3月壽星只要買買喬克魔粒生乳捲1條就送原味生乳捲1條。（圖／亞尼克提供）