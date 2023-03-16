客人半夜叫外送…要求「到了進來廁所」！網全看傻：真刺激欸

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／ETtoday資料照）

記者朱祖儀／綜合報導

現在外送服務越來越多元，外送員送餐時經常會碰到不同要求。一名外送員透露，近日晚上工作接到訂單，但點進去卻發現顧客備註有點詭異，竟然要他送到超商的廁所裡面，讓他有些擔憂。文章曝光後掀起熱議，許多人紛紛笑說「好刺激」。

原PO在臉書「外送員的奇聞怪事」發文表示，近日晚上將近11點接到一張訂單，顧客總共買了328元，要求貨到付款。不過詭異的是，對方的備註上面竟寫，「請進來便利商店裡面的廁所，到了請打電話，謝謝」，因為鮮少碰到這種要求，讓他當場看傻了，直說「你是認真的嗎.......？」

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不少人看到後留言笑說，「男人何苦為難男人」、「真刺激欸！外送員要準備其它的用品嗎」、「男上加男」、「328元以外的加值服務」、「勉為其男」、「回報派單：我送的地方很不安全」、「如果訂的貨是保險套，試問單兵如何處置」、「這…有點緊張的感覺」、「轟轟烈烈」。

也有人好奇顧客到底買了什麼東西要送到廁所，「上完廁所沒紙了，只能叫外送了？」「所以他到底叫了什麼要你送廁所」、「買的是衛生紙嗎」。對此，原PO解答，那名客人叫的是吃的，是因為對方住在超商樓上，出入口位在超商廁所門的旁邊，所以才會提出這個要求。