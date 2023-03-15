結合數位金幣促進地方消費　TTPush結合運動賽事落實台東SDGs行動

▲TTPush結合運動賽事。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

臺東縣政府推出全國第一個落實推力型政府的APP平台「TTPush」，而12日舉辦的「2023柚見晚崙西亞東河馬拉松嘉年華」，是今年TTPush合作的第1場賽事活動，也是首次與路跑活動結合，主辦單位(東河鄉公所)更是主動提出使用台東金幣做為完賽的獎勵，希望可以透過減少實體宣導品的採購，以台東數位金幣的結合方式，促進在地消費並實現SDGs（永續發展）目標。

活動主辦單位東河鄉公所以台東數位金幣300枚做為完成半馬、全馬的跑者的獎勵，為台東金幣的應用推升到賽事運用的層面，台東縣政府為推廣TTPush，也配合推出了在活動當下註冊成為數位會員，就送出300枚的台東金幣專案，受到參加活動的路跑者熱情支持，成功吸引了百餘位路跑者加入。此外，台東縣政府更加碼，只要在「TTPush」臉書粉絲專頁活動貼文底下分享此次馬拉松熱情揮灑汗水的短影音，就可以再獲得500枚台東金幣，並於3/27公布這50位幸運兒名單！

台東縣政府表示，每年有超過20場的運動賽事在台東舉行，這次TTPush結合「柚見晚崙西亞東河馬拉松嘉年華」活動開創了新的運用模式，除了吸引在地民眾共襄盛舉之餘，也將外縣市的人流導入台東數位生活的體驗，也累積TTPush更大的能量，有助台東發展數位經濟的商業模式。