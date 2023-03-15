台東TTICC駐村藝術家黃亦中、盧惟中　波浪屋聯合開展

▲藝術家黃亦中與盧惟中即日起於波浪屋聯合開展 。（圖／記者楊漢聲攝）

記者楊漢聲／台東報導



為提升台東縣原住民文化創意產業聚落TTICC創作能量，台東縣政府每年邀請國內外原民藝術家或藝文團體進駐創作，創作領域包括文創設計、藝術、領域、影像、音樂或樂舞創作等。今年駐村藝術家黃亦中與盧惟中，自即日起至31日止，在台東波浪屋TTstyle原創館3樓14號店，聯合展覽。

台東縣政府表示，藝術家黃亦中創作靈感來自生命、自然和人性，繪畫作品常融合現代藝術風格及原住民文化元素，展現對文化認同及多元文化的關注，這次策展主題為「儲思者」，藉由部落拾得的石板，繪畫出記憶中部落的生活，將反覆出現在腦海中的印象，透過繪畫儲存於原生部落的石板上。

另藝術家盧惟中策展主題為「泡泡之外─小嵬王國擴張計畫」，將自身的創作世界比喻為泡泡之內，並表達此次創作是藝術家走出泡泡，帶著作品走訪台東各部落，並拍照留念，以此在地圖上標下句點，形成了一個自己的王國─小嵬王國，也象徵模擬當初外來者進入到台灣原住民族部落領域的情形。

原民處指出，TTICC園區內包含平面實驗室、立體實驗室、高溫窯工作室、樂舞實驗室及錄音室等空間，提供多元設備供駐村藝術家使用盡情揮灑創作，並提供創作工作室1間及駐村宿舍1間，使駐村藝術家於園區內能專心投入創作，歡迎各界藝術家申請駐村，一同累積及豐富臺東創作能量。