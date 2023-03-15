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破5千萬黑槍走私！海關關員「2支大功剩1支」　提告平反吞敗

▲▼基隆海關、刑事局在一只自香港送抵台灣的貨櫃內，查獲大批軍火，共109把槍枝、上千發子彈，威力可組軍隊。（圖／記者楊佩琪翻攝）

▲關務署基隆關2018年與檢警調共同查獲109把長短制式槍枝走私案、子彈上萬發，號稱火力可組國軍一個連。（圖／資料照）

記者黃哲民／台北報導

財政部關務署基隆關2018年與檢警調共同查獲近10年最大宗走私槍械案，卻因敘獎爆出糾紛，原被列為首功、一次記2支大功獎勵的蔡姓關員，後來被改成僅記1支大功，蔡男自認努力成果遭抹殺，告關務署爭取平反，並要求補發90萬元獎金，台北高等行政法院審結，認定關務署根據貢獻度依法重新敘獎、程序無瑕疵，判蔡男敗訴，可上訴。

本案源於基隆關在2018年5月4日，從1只來自香港、由19筆艙單貨物合併而成的40呎貨櫃中，查獲堆在櫃底、藏放於注塑機內的109把制式長短槍、子彈1.2萬餘顆，火力幾可配備國軍1個連，市價高達5000萬元，號稱當時國內近10年來最大宗走私槍械案，更是關務署查獲走私槍、毒案件史上數量最高紀錄。

基隆關通報檢警調共同偵辦、循線查獲多名走私歹徒，事發當天擔任夜勤主任的蔡姓稽核獲關務署列為首功，經財政部核定，2019年5月和共同查獲本件走私案的楊姓、何姓關員，各獲一次記2大功專案獎勵，但送請考試院銓敘部審定卻生變，被要求只能留2個人受獎。

▲▼基隆海關、刑事局在一只自香港送抵台灣的貨櫃內，查獲大批軍火，共109把槍枝、上千發子彈，威力可組軍隊。（圖／記者楊佩琪翻攝）

▲被查獲的走私槍彈火力可觀。（圖／資料照）

關務署重新審核，2021年撤銷蔡男專案獎勵，改記1大功。蔡男認為功勞被打折，提起復審爭取但被駁回，他改提本件行政訴訟，主張自己積極指揮查緝有功，2018年已被行政院表揚並獲頒一等關徽獎座，就算銓敘部僅限2人可記2大功，也不應抹殺他毫無線報、全靠經驗識破走私犯罪的努力，更害他名聲受損，要求關務署歸還他首功獎勵，並補發90萬元獎金。

關務署答辯肯定蔡男當天調度人力、提升查緝順暢度，但受限於銓敘部要求僅限2人可各記2大功，所以依法定程序召開考績委員會決議，讓另2位貢獻度較大的關員接受專案獎勵，蔡男記1大功仍屬正向，名譽應沒受貶損，至於查獲獎金由基隆關自行分配，關務署沒插手。

▲▼基隆海關、刑事局在一只自香港送抵台灣的貨櫃內，查獲大批軍火，共109把槍枝、上千發子彈，威力可組軍隊。（圖／記者楊佩琪翻攝）

▲走私槍彈藏放注塑機，使用特殊規格螺絲、不易拆解。（圖／資料照）

銓敘部派員以輔助參加人身分參與本案審理，證稱限額關務署提報2人接受本案專案獎勵，是參考警察機關破獲其他社會矚目重大案件的相關作法，實際上，本案警察機關共提報6人專案獎勵，最後僅1人獲准記2大功，所以本案並非針對蔡男做差別待遇。

法官認為專案獎勵無法人人有獎，銓敘部依法須把關防止浮濫，而關務署重新審核後，認定楊姓關員在單日逾3000張艙單中，精準揪出本案貨櫃的艙單有玄機，評語「足見平日所下功夫之深」，楊男在「篩選標的」事項具有重要貢獻。

▲▼ 台北高等行政法院。（圖／翻攝Google maps）

▲ 台北高等行政法院外觀。（圖／翻攝Google maps）

此外，何姓關員帶隊翻查貨櫃，從複雜儀檢圖鎖定槍彈藏放位置，以大量人工搬出壓在目標上方的多層貨物，歷時3.5小時終於起出槍彈，克服歹徒故意使用特殊規格螺絲阻撓拆解的意圖，從發現目標到完成查緝歷時約54小時、全程保密，「辛勞不言可喻」，在「實際執行查獲」項目具有重要貢獻。

法官指蔡男身為公務員，應當有報獎可能會被依法刷掉的心理準備，本案關務署必須依法敘獎的公務責任，遠高於蔡男信賴會拿首功的個人期望，且關務署重新審查的程序無瑕疵、區別蔡男3人貢獻度也明確具體，蔡男雖主張考績會沒讓他表達意見，但本案不是記大過或考績丁等之類負面處分，沒強制規定應給當事人申辯機會，據此判蔡男敗訴，可上訴。

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