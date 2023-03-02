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社會 社會焦點 保障人權

史上最大宗！「氣體式洗錢」走私3貨櫃笑氣　可填裝1萬支鋼瓶

▲▼ 苗栗地檢署於2021年7月成功在邊境攔阻54噸企圖非法闖關的笑氣。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲2021年7月某公司以進口氬氣名義，從香港進口54噸笑氣，試圖闖關被攔下。（圖／記者蔡文淵翻攝，下同）

記者蔡文淵、黃資真／苗栗報導

苗栗檢警2021年7月成功攔阻54噸企圖非法闖關的笑氣（一氧化二氮），成為單次查緝笑氣量最高的案件，檢方調查後，本月15日將全案偵結起訴，檢方認定該進口公司負責人魏姓男子與蕭姓女員工涉犯詐欺得利未遂罪，將兩人起訴，查獲的笑氣由行政院環境保護署毒物及化學物質局（下稱毒化局）處理。

毒化局與財政部關務署基隆關於2021年7月9日，針對某公司從香港輸入的3個「氬氣」貨櫃（1個約18公噸，總重約54公噸）進行檢驗，發現裡面竟裝有笑氣，若以5公升鋼瓶計算，可以裝填約1萬800支鋼瓶，大量毒品恐流入市面，立刻通報苗栗地檢署，同時組成專案小組進行偵辦，正式啟動檢警環關聯防機制。

▲▼ 苗栗地檢署於2021年7月成功在邊境攔阻54噸企圖非法闖關的笑氣。（圖／記者蔡文淵翻攝）

專案小組向法院聲請搜索票獲准，於同年12月13日展開搜索與訊問行動，魏姓負責人與蕭女皆辯稱不知情、推稱是賣方出貨錯誤，與他們無關。

不過，承辦檢察官經調查後發現，2人企圖將笑氣假冒為進口免稅之「氬氣」，一方面詐得免繳進口稅費約新台幣11萬4775元之利益，另一方面，更洗白隱匿這些以「氬氣」為名義進口的笑氣行蹤，猶如氣體版的洗錢犯罪，因此依法提起公訴。

苗檢呼籲，笑氣的副作用為頭暈、解離現象、失去平衡、記憶與認知障礙以及腿部無力。吸入過量笑氣，會有呼吸困難、胸悶及咳嗽等症狀，當急性中毒時，會導致缺氧甚至引發死亡。「別讓笑氣笑掉你的人生」，請民眾切莫因一時好奇而遺憾終身，遇有非法買賣笑氣的情形，請向各地環保局、警察局或地檢署提出檢舉，檢警環關聯防機制將持續為了守護民眾健康而努力。

▲▼ 苗栗地檢署於2021年7月成功在邊境攔阻54噸企圖非法闖關的笑氣。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲▼ 苗栗地檢署於2021年7月成功在邊境攔阻54噸企圖非法闖關的笑氣。（圖／記者蔡文淵翻攝）

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