恐怖「電鍋燙」！高雄女慘遭毀容　設計師竟喊：再忍忍…下場出爐

▲江婦頭皮三度燙傷、耳朵缺角，傷勢相當嚴重。（圖／記者吳世龍攝）

記者陳韻如／高雄報導

高雄市一名江姓婦人到美容院燙髮，越南籍潘姓女設計師搬出「電子鍋」替她燙髮，還保證燙完很漂亮，沒想到造成江婦頭皮三度燙傷、耳朵缺角，連做夢都還喊燙。潘女刑事部分辦判刑6個月，而江女另提民事訴訟，法院近日審結，盼潘女須賠償26萬餘元。可上訴。

回顧案情，江婦2021年2月2日趁著過年前到茄萣區某家美髮院燙髮，當時潘女便推薦時下最新的「電鍋燙」，還說燙完很漂亮，設計師用髮捲在她頭上上捲子後，真的就用家用電子鍋，並以電子鍋所產生蒸氣經由透明塑膠管導熱，以此加熱髮捲燙髮。

然而，開始燙10分鐘後，江婦就多次反應很燙，而當下潘女便拿毛巾給她圍脖子，沒想到管子卻突然爆開冒出熱水和蒸氣，但潘女不管江婦尖叫，還要她忍耐10分鐘並說：「姊姊，你這個都有捲度了耶！再等10分鐘好了！」最終導致江婦左臉、左耳及左側頭皮9×9公分燒燙傷合併皮下組織感染，造成頭皮、左臉、左耳廓三度燒燙傷（佔體表面積約2%）。

▲越南籍設計師搬出「家用電鍋」替婦人燙髮，害婦人頭皮灼傷。（圖／ETtoday資料照）

江婦事後經過長時間治療，但仍有部分左耳耳廓畸型及部分頭皮禿頭，縱接受重建或植髮手術，仍無法完全恢復，造成身體難治之重傷害，因此向法院提告，而潘女事後也被依法判刑6個月；江婦另提民事求償，要求潘女賠償她醫藥費等共76萬8675元。

對此，潘女表示，她對於江婦深感抱歉，案發時也都有積極處理，包括移除店員、鋪墊毛巾、冷風降溫、提供冰敷等，也有陪同江婦到醫院就診了解傷勢，並持續探詢江婦的復原情形，但事發至今她一直都沒有穩定收入，認為江婦求償金額過高，請求法官駁回江婦之訴。

法官審理時，衡量了雙方的身分收入，及受傷害的程度等情形，最終判潘女須賠償江婦26萬207元較為合適。全案仍可上訴。