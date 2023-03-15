下周一輕症免隔！「3／15-3／19確診」仍要關滿5天　新制不回溯適用

▲中央流行疫情指揮中心發言人羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

指揮中心3月20日起實施輕症免隔離，取消上路長達1159天的確診強制隔離政策。指揮中心發言人羅一鈞今（15）日提醒，新制0+n不回溯，所以今天起至3/19確診的民眾，仍然適用5+n規範，要隔離滿5天，無法在3/20當天提前解除隔離。

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▲輕症免隔離不回溯。（圖／指揮中心提供）

國內新冠疫情穩定下降，中央流行疫情指揮中心今（15）日公布國內新增9980例本土病例及208例境外移入；另確診個案中新增42例死亡。今日新增9980例本土病例，比起上周同日下降8.2%，且已經連續一周跌破萬例。羅一鈞表示，疫情持續下降，沒有觀察到因為3/20輕症免隔離前，因為防疫險造成通報增加的效應。

指揮中心將於3/20進一步解封，新冠輕症不需通報也不需隔離，但建議進行「0+n自主健康管理」，自主健康管理期間快篩陰性，或至距離發病日或採檢陽性日已達10天無需採檢，即可解除；僅有符合COVID-19併發症(中重症)條件之民眾需通報並隔離治療。

由於今天起確診的民眾，隔離天數可能剛好會與3/20新制上路重疊，是否可以在實施當日提前解隔？羅一鈞說明，新的病例定義是3/20生效，不回溯，所以今天起（3/15）到3/19之前開出的居家隔離通知書未失效，仍要隔滿5天，不是3/20就可以直接解隔。

而根據指揮中心規劃，3月20日至26日為新制上路的7天緩衝期，供採檢日於3月19日(含)以前之民眾及相關單位在緩衝期時可進行通報等相關防治作為及行政作業。例如，民眾於3月20日持3月19日家用快篩陽性證明至醫療院所就診，如醫病雙方均同意3月19日快篩結果且醫師評估為確診個案，仍適用舊版病例定義及相關防治措施。羅一鈞表示，輕症通報系統會於3月27日正式關閉。

輕症免隔離通報，但民眾仍可能有轉重症的風險。羅一鈞也提醒，快篩陽性後，若家中小朋友出現抽搐、嗜睡、意識改變、活力不佳，例如對父母、照顧者的刺激反應變少、或是呼吸困難、胸凹、呼吸明顯費力、嘴唇發白或發紫、血氧低於94%、肢體冰冷合併皮膚斑駁冒冷汗等症狀，可聯繫119或立即就醫。

成人部分，若出現喘或呼吸困難、持續胸痛、胸悶、意識不清、皮膚、或嘴唇、或指甲床發青、無發燒 (體溫 < 38℃)之情形下，心跳 > 100 次/分鐘、無法進食、喝水或服藥、過去24小時無尿或尿量顯著減少，等警示症狀時應立刻就醫。