土城醫院年虧4.48億淪「最不賺錢醫院」　長庚公布3大原因

▲新北土城醫院快篩人潮。（圖／記者呂佳賢攝）

記者嚴云岑／台北報導

中央健保署今（15）日公布110年領取健保費用2億元以上醫院財務報告，新北市立土城醫院擠下嘉義長庚成為最不賺錢醫院。長庚醫療財團法人行政中心副總執行長蘇輝成說明營收虧損3大原因，與業外收入少、無股息挹注，和開業碰到疫情有關。

根據健保署公布資訊，最賺錢的林口長庚已蟬聯6年冠軍，但整體營收34.79億，比前一年短絀8.68億；最不賺錢醫院則為委託長庚經營的新北市立土城醫院，110年整體結餘短絀4.48億。

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▼健保署公布110年度225家院所財報與醫療服務申報情形。（圖／健保署提供）

蘇輝成受訪時表示，新北市土城醫院是新北市政府委託長庚醫療體系經營，109年4月開設不久就遇到疫情，經營受到影響，也無美食街等業外收入。

此外，長庚醫院在當初設立醫院時投資許多費用，設備折舊攤提費用較高，需要一段時間才有辦法損益兩平。最後，由於土城醫院為BOT案，並無台塑股息挹注，很難以此攤平經營成本。但蘇輝成表示，隨著疫情趨緩，營收也有望逐年成長。

根據健保署統計，去年共有225家醫院領取健保費用超過2億元，其中201家賺錢、24家賠錢。符合公開財報院所除所有醫學中心及區域醫院外，並包括地區醫院121家(占33%)、基層診所3家及1家醫事檢驗所。

醫管組副組長劉林義表示，3家基層診所分別為遠東、書田、安慎；唯一一家醫事檢驗所則為登全檢驗所，也是歷年來首度上榜。至於109年公開財報的同仁醫院萬華醫院、茂隆骨科醫院，110年因收入未達2億免申報。